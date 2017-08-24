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  • Романцев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для «Спартака»: «Группа надежды»

Романцев – о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для «Спартака»: «Группа надежды»

24 августа 2017, 22:47
9

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что московский клуб способен пробиться в плей-офф.

Действующий чемпион России сыграет против «Севильи», «Ливерпуля» и «Марибора» в группе Е.

– Как вам кажется, «Спартаку» повезло с группой?

– Если учесть, что не попались те же «Реал» с «Баварией» или «ПСЖ», то можно считать и так. Разумеется, «Севилья» – не подарок. Вы же знаете, что под руководством уволенного из «Спартака» Эмери она трижды выигрывала Лигу Европы, А то, что в прошлом сезоне была четвертой, ни о чем не говорит – в топовом чемпионате Испании это вполне достойное место. Кстати, об этом клубе могут кое-что рассказать поигравшие в нем Дасаев с Кержаковым. Команда с характером и веселой игрой.

– «Ливерпуль» классом повыше?

– Пожалуй. Это клуб с большими традициями. У него амбициозный тренер – немец Юрген Клопп, который выводил «Боруссию» в финал Лиги чемпионов, а «Ливерпуль»– в финал Лиги Европы. Где, кстати, уступил «Севилье». Как говорится, знакомые все лица. Испанцы и англичане играют в разный футбол. Но одинаково опасны для любого соперника. А с учетом того, что в «Спартаке» футболистов, выступавших на таком уровне, не так много, они опасны вдвойне.

– Словенский «Марибор» можно назвать темной лошадкой?

– Судя по тому, как он пробирался в групповой турнир, клуб не из самых сильных. Тем более что чемпионат в этой стране из категории незаметных. Словенские клубы больших высот в Европе не брали. Из всего, что осталось в памяти об этой стране, так это неудачи сборной России. И не только времен Хиддинка, но и поражение в отборочном матче чемпионата мира-2002. А помог хозяевам тогда английский арбитр Грэм Полл. Вот ведь, как все переплелось.

– Подводя итоги, как бы в двух словах охарактеризовали будущее «Спартака» в турнире?

– Он попал в группу надежды.

ЦСКА и «Спартак» узнали соперников по Лиге чемпионов. Шансы есть?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Романцев Олег
Комментарии (9)
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КЭТиК
1503625752
За третье место можно побороться
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Одинокий волк Маквейд
1503630007
Есть надежда, что аналитики соперников не заметят, что Спартак играет вообще без защиты.
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Аид666
1503630277
а Реал бы Спартаку при любом раскладе не достался, он тоже в 1 корзине был... как впрочем и Бавария...
Ответить
Svoysvoemubrat
1503632086
Как говорил солдат Швейк: наше дело дрянь, но надежды терять не стоит.
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Сибирь за Спартак
1503632796
Соперники известны, график матчей тоже, нужно готовиться и выходить биться, а там как Бог даст.
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СШГЭС
1503633522
Группа надежды, как поэтично. Надеюсь дожить до времен, когда боссы команд, попавших в одну группу со Спартаком, писали, как им не повезло и они в группе смерти.
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Приус
1503634614
Шансы есть, как используем, наши проблемы.
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Опорник84
1503634959
А надежда как говорится умирает последней! Хочется достойного выступления в ЛЧ!
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