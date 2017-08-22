Президент «Марселя» не исключил покупку Косты у «Челси»

Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро не против перехода форварда «Челси» Диего Косты. Напомним, что футболист отстранен от тренировочного процесса лондонской команды.

«Я бы отметил его характер, храбрость и бойцовские качества, что мне по душе. Считаю, с такими характеристиками он идеально подходит «Марселю».

Да, сейчас есть некоторые проблемы во взаимоотношении футболиста с клубом. Но если игрок нам полностью подходит, то мы можем его приобрести, почему нет? Нужно лишь соблюсти определенные условия. Все возможно», – заявил Эйро.

Известно, что сам Коста настаивает на своем переходе в «Атлетико», за который он уже выступал ранее.