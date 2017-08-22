Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент «Марселя» не исключил покупку Косты у «Челси»

    Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро не против перехода форварда «Челси» Диего Косты. Напомним, что футболист отстранен от тренировочного процесса лондонской команды.

    «Я бы отметил его характер, храбрость и бойцовские качества, что мне по душе. Считаю, с такими характеристиками он идеально подходит «Марселю».

    Да, сейчас есть некоторые проблемы во взаимоотношении футболиста с клубом. Но если игрок нам полностью подходит, то мы можем его приобрести, почему нет? Нужно лишь соблюсти определенные условия. Все возможно», – заявил Эйро.

    Известно, что сам Коста настаивает на своем переходе в «Атлетико», за который он уже выступал ранее.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2017 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11