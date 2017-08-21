Неймар: «В руководстве «Барселоны» есть люди, которых там быть не должно»

Форвард «ПСЖ» Неймар пожелал «Барселоне» снова стать конкурентоспособной командой в будущем. Он отметил, что в руководстве клуба есть люди, которые не готовы работать на таком уровне.

«Когда я прибыл в «Барселону», все начиналось хорошо, но потом... Видно, что в руководстве клуба есть люди, которых там быть не должно. Мне очень грустно от этого.

Я провел четыре счастливых года в этой команде, но «Барса» заслуживает гораздо лучшего. У меня осталось в каталонском клубе много друзей, я надеюсь, что у них все будет хорошо, и «Барселона» вновь станет конкурентоспособной командой», – заявил Неймар.

Напомним, что бразилец перебрался в «ПСЖ» этим летом за рекордные 222 миллиона евро.