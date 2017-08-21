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    Неймар: «В руководстве «Барселоны» есть люди, которых там быть не должно»

    Форвард «ПСЖ» Неймар пожелал «Барселоне» снова стать конкурентоспособной командой в будущем. Он отметил, что в руководстве клуба есть люди, которые не готовы работать на таком уровне.

    «Когда я прибыл в «Барселону», все начиналось хорошо, но потом... Видно, что в руководстве клуба есть люди, которых там быть не должно. Мне очень грустно от этого.

    Я провел четыре счастливых года в этой команде, но «Барса» заслуживает гораздо лучшего. У меня осталось в каталонском клубе много друзей, я надеюсь, что у них все будет хорошо, и «Барселона» вновь станет конкурентоспособной командой», – заявил Неймар.

    Напомним, что бразилец перебрался в «ПСЖ» этим летом за рекордные 222 миллиона евро.

    Источник: Football Espana

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    21.08.2017 07:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 18:03

      захотел поличать больше Месси

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 21 августа 2017, 11:35

      Бартомеу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 21 августа 2017, 10:05

      Ох, ну теперь начнется - койку дали верхнюю, матрас старый, портянок недодавали...

      -1
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      Рейтинг: +617

      nelez 21 августа 2017, 09:33

      «Барселона» вновь станет конкурентоспособной командой»
      Признается , барса уже неконкурентоспособная команда , а Неймар надеется что станет.

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 августа 2017, 09:32

      А когда в Барсе играл, то молчал про руководство клуба...Видно хитрее Дзюбы, который "режет" напрямую (или умнее).

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 21 августа 2017, 09:19

      Барса прогнила, согласен.

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 августа 2017, 09:15

      Нашёл команду где он будет суперзвездой. В барсе с месси это невозможно. А кавани опять не везет. То ибра был номер 1, теперь неймар...

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 августа 2017, 09:00

      Вот сверчок)))

      1
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 21 августа 2017, 08:58

      Интересно долго пробудет в ПСЖ или в МС перейдет потом с учетом алочности его отца как агента

      0
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      Рейтинг: -55

      Real. 21 августа 2017, 08:34

      Ты только думай о ПСЖ. Барса теперь в прошлом

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