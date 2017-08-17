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    Колосков: «Не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не скрывает, что разочарован игрой «Зенита» против «Утрехта» в первом матче противостояния. Он также отметил игру голкипера российской команды Андрея Лунева, спасшего в нескольких опасных моментах свои ворота.

    Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

    – «Зенит» в Голландии проиграл с минимальным счетом, но ведь все могло закончиться значительно хуже для команды Манчини.

    – Действительно, могло. Молодец вратарь Лунев, который выручил «Зенит» несколько раз. Дело в том, что, с моей точки зрения, не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб. Команда Манчини сыграла очень плохо, я не ожидал, что она будет такой беспомощной, что проявит какую-то непонятную робость. Играли постоянно поперек поля. «Утрехт» – хорошая техничная команда, которая прекрасно владеет мячом. Но ведь «Зенит» пешком по полю ходил, не было никаких скоростных атак. Будто трусцой бегали, а ведь я считал, что шанс «Зенита» – в командной скорости. Но ее видно не было.

    – Фланги-то временами работали...

    – На скорости пытались играть Жирков, Смольников и Кокорин. Эти трое носились, включались, а общекомандной скорости не было. А ведь для того, чтобы обладать этим преимуществом, у «Зенита» все есть. Состав пополнили техничные футболисты, хорошо подготовленные. Ведь против «Утрехта» выходила играть не команда второй десятки, а лидер чемпионата.

    А по игре этого не скажешь. Такая игра «Зенита» с акцентом на ничью, с опаской не пропустить и надеждой на то, что индивидуальное мастерство Кокорина поможет решить исход матча – это не совсем верная тактика с таким составом. С подобными игроками, как у «Зенита», надо было играть в более смелый, нахальный, энергичный, скоростной футбол. Однако ничего похожего не наблюдалось – в этом и есть ключ к поражению. Во всем виновата игра команды Манчини, а не действия соперника.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    17.08.2017 08:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 17 августа 2017, 22:12

      А как Спартак слаб, ваааще кранты ....

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 августа 2017, 21:06

      Сыграли позорно на уровне середняка молдавского чемпионата. Какой тут может быть разговор о европейских победах, да это убожество для внутреннеого потребления.

      0
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      Рейтинг: +2568

      АЛЕКС 58 17 августа 2017, 13:55

      Может к тем аргентинцам Месси прикупить!? Деньги не считаем!

      0
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      Рейтинг: -43

      Ded Pihto. 17 августа 2017, 13:44

      Дело в том,что в Зинит приходят человеки не играть в футбол и не отстаивать честь команды,а зарабатывать деньги.Примеров тому очень много.

      -2
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      Рейтинг: +11239

      alp 17 августа 2017, 11:26

      И при этом - Зенит сильнейший клуб рфпл... уровень нашего чемпа, при таком раскладе, понятен всем.

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 10:45

      слаб уныл и бестрофеен еще сказал бы

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 августа 2017, 08:44

      Мудро сказал Вячеслав Колосков... Блестящие два крайних абзаца полностью отражают картину произошедшего.... Атлетичные голландцы полностью переиграли несостоявшуюся татуированную гвардию.... Добавить и нечего....

      "Поражение накладывает на побежденных печать вины...." (Антуан де Сент-Экзюпери)

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina > insider_retro 17 августа 2017, 22:18

      Как сильно , какой пафос, как сказал, это надо высечь в камне: "полностью переиграли несостоявшуюся татуированную гвардию..." да забили, в конце матча не без труда, в футболе счёт не всегда отражает соотношение сил, к тому же исход поединка решается в двух матчах... и потом называть её несостоявшейся можно будет года через два наверно, да ? Ну согласитесь, ну хотя бы через год ???

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BuenosArgentina 17 августа 2017, 22:31

      Ну про камень это ты махнул.... Год это много... Их готовых брали за лимоны под результаты в этом сезоне... Набрали два состава, а теперь про усталость рассказывают.... Краснодар играет одним составом и сегодня было не стыдно.... А вчера было неприятно...

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