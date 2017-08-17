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  • Колосков: «Не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб»

Колосков: «Не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб»

17 августа 2017, 08:31
9

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не скрывает, что разочарован игрой «Зенита» против «Утрехта» в первом матче противостояния. Он также отметил игру голкипера российской команды Андрея Лунева, спасшего в нескольких опасных моментах свои ворота.

Первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Утрехт» – «Зенит» закончился со счетом 1:0. Ответная игра пройдет через неделю – в четверг, 24 августа.

– «Зенит» в Голландии проиграл с минимальным счетом, но ведь все могло закончиться значительно хуже для команды Манчини.

– Действительно, могло. Молодец вратарь Лунев, который выручил «Зенит» несколько раз. Дело в том, что, с моей точки зрения, не столько «Утрехт» силен, сколько «Зенит» слаб. Команда Манчини сыграла очень плохо, я не ожидал, что она будет такой беспомощной, что проявит какую-то непонятную робость. Играли постоянно поперек поля. «Утрехт» – хорошая техничная команда, которая прекрасно владеет мячом. Но ведь «Зенит» пешком по полю ходил, не было никаких скоростных атак. Будто трусцой бегали, а ведь я считал, что шанс «Зенита» – в командной скорости. Но ее видно не было.

– Фланги-то временами работали...

– На скорости пытались играть Жирков, Смольников и Кокорин. Эти трое носились, включались, а общекомандной скорости не было. А ведь для того, чтобы обладать этим преимуществом, у «Зенита» все есть. Состав пополнили техничные футболисты, хорошо подготовленные. Ведь против «Утрехта» выходила играть не команда второй десятки, а лидер чемпионата.

А по игре этого не скажешь. Такая игра «Зенита» с акцентом на ничью, с опаской не пропустить и надеждой на то, что индивидуальное мастерство Кокорина поможет решить исход матча – это не совсем верная тактика с таким составом. С подобными игроками, как у «Зенита», надо было играть в более смелый, нахальный, энергичный, скоростной футбол. Однако ничего похожего не наблюдалось – в этом и есть ключ к поражению. Во всем виновата игра команды Манчини, а не действия соперника.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Утрехт Жирков Юрий Смольников Игорь Кокорин Александр Лунев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (9)
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insider_retro
1502948667
Мудро сказал Вячеслав Колосков... Блестящие два крайних абзаца полностью отражают картину произошедшего.... Атлетичные голландцы полностью переиграли несостоявшуюся татуированную гвардию.... Добавить и нечего.... "Поражение накладывает на побежденных печать вины...." (Антуан де Сент-Экзюпери)
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карасевщина
1502955917
слаб уныл и бестрофеен еще сказал бы
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alp
1502958380
И при этом - Зенит сильнейший клуб рфпл... уровень нашего чемпа, при таком раскладе, понятен всем.
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Ded Pihto.
1502966657
Дело в том,что в Зинит приходят человеки не играть в футбол и не отстаивать честь команды,а зарабатывать деньги.Примеров тому очень много.
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АЛЕКС 58
1502967339
Может к тем аргентинцам Месси прикупить!? Деньги не считаем!
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Фан666
1502993215
Сыграли позорно на уровне середняка молдавского чемпионата. Какой тут может быть разговор о европейских победах, да это убожество для внутреннеого потребления.
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BuenosArgentina
1502997137
А как Спартак слаб, ваааще кранты ....
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