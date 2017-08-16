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    Васкес, Асенсио и Гомеш выйдут с первых минут в матче «Реал» – «Барселона»

    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на ответный матч за Суперкубок Испании.

    В первой игре победу одержал мадридский клуб со счетом 3:1.

    «Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич, Кроос, Васкес, Асенсио, Бензема.

    «Барселона»: тер Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Месси.

    Матч пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в полночь по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    16.08.2017 23:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +617

      nelez 17 августа 2017, 00:08

      Асенсиоооооо.
      Гооооооооооол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      cky3k 16 августа 2017, 23:56

      Real win

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