Васкес, Асенсио и Гомеш выйдут с первых минут в матче «Реал» – «Барселона»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Барселоны» на ответный матч за Суперкубок Испании.

В первой игре победу одержал мадридский клуб со счетом 3:1.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Модрич, Ковачич, Кроос, Васкес, Асенсио, Бензема.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Маскерано, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Гомеш, Ракитич, Бускетс, Л. Суарес, Месси.

Матч пройдет сегодня на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в полночь по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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