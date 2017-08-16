Роналду – о дисквалификации: «Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей!»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей дисквалификации, полученной после первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).
Напомним, 32-летний португалец был дисквалифицирован на пять встреч за толчок арбитра.
«Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей! Мне кажется это преувеличением и смехом. Это какая-то мания. Спасибо партнерам по команде и болельщикам за поддержку», – написал Роналду в инстаграме.
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Источник: Instagram