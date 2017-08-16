Роналду – о дисквалификации: «Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей!»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своей дисквалификации, полученной после первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

Напомним, 32-летний португалец был дисквалифицирован на пять встреч за толчок арбитра.

«Невозможно остаться равнодушным к этому. Пять матчей! Мне кажется это преувеличением и смехом. Это какая-то мания. Спасибо партнерам по команде и болельщикам за поддержку», – написал Роналду в инстаграме.