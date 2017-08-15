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Президент «Баварии»: «В команде идет перестройка»

15 августа 2017, 10:15
1

Президент «Баварии» Ули Хенесс не скрывает, что в команде сейчас идет перестройка, ответственность за которую должен взять нынешний тренер Карло Анчелотти.

«Могу с уверенностью сказать, что Анчелотти является великолепным тренером. Его успехи говорят сами за себя.

У нас в команде сейчас идет перестройка. К сожалению, Гвардиола не сделал этого в свое время. И теперь Карло нужно взять эту работу на себя. Если ему удастся интегрировать в команду пару молодых игроков, будет очень здорово.

Да, мы не скрываем, что хотим стать чемпионами Германии. А все остальные победы – это как вишенка на торте», – заявил Хенесс.

Напомним, старт в Бундеслиге у «Баварии» намечен на пятницу, 18 августа. Соперником по первому туру выступит «Байер». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло Гвардиола Хосеп
Комментарии (1)
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zatonn
1502783115
На первый взгляд, новички хороши. Посмотрим, как будет дальше.
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