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    Президент «Баварии»: «В команде идет перестройка»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс не скрывает, что в команде сейчас идет перестройка, ответственность за которую должен взять нынешний тренер Карло Анчелотти.

    «Могу с уверенностью сказать, что Анчелотти является великолепным тренером. Его успехи говорят сами за себя.

    У нас в команде сейчас идет перестройка. К сожалению, Гвардиола не сделал этого в свое время. И теперь Карло нужно взять эту работу на себя. Если ему удастся интегрировать в команду пару молодых игроков, будет очень здорово.

    Да, мы не скрываем, что хотим стать чемпионами Германии. А все остальные победы – это как вишенка на торте», – заявил Хенесс.

    Напомним, старт в Бундеслиге у «Баварии» намечен на пятницу, 18 августа. Соперником по первому туру выступит «Байер». Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Bild

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    15.08.2017 10:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 августа 2017, 10:45

      На первый взгляд, новички хороши. Посмотрим, как будет дальше.

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