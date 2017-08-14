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    «Ахмат» направил в РФС письмо с просьбой рассмотреть судейство в матче с «Зенитом»

    Руководство «Ахмата» сегодня направило письмо в РФС, в котором попросило рассмотреть действия судейской бригады во главе с Игорем Федотовым в матче шестого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:4).

    Напомним, во втором тайме арбитр из Москвы не увидел игру руками вне штрафной площади у голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева и не удалил его с поля.

    «На результат матча шестого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между командами «Зенит» – «Ахмат» (4-0) серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова И., в понедельник отправлено в лигу», – говорится в заявлении.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    14.08.2017 16:44
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +571

      RJM555 15 августа 2017, 09:09

      К этому времени счет был 2-0 если даже и удалили бы Лунева Ахмату ничего не светило бы

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > RJM555 15 августа 2017, 11:49

      речь не о том, светило бы или нет! Речь о честности судейства........ Очередная, как это принято называть "судейская ошибка", и снова в пользу зенита! Совпадение, не иначе)))

      -1
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      Рейтинг: +86

      cent58 14 августа 2017, 22:29

      Надо было Зениту забить штук шесть , чтобы угомонились эти руководители , проиграли вчистую матч и теперь третий день ноют , привыкли у себя в Грозном на судей орать и соперника долбать по ногам безнаказанно , а тут не вышло .

      3
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 14 августа 2017, 21:27

      Что-то болельщики Зенита молчать о судейских ошибках в матче с Ахматом! А как Спартаку в прошлом сезоне помогали наверное еще не забыли!

      -3
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Опорник84 14 августа 2017, 22:56

      Сам понимаешь, что пишешь?)))) Безапелляционная победа 4:0. В игре Зенит Ахмат была ошибка судьи только на Луневе, а по игре Ахмата надо было больше давать желтых карточек...очень грубо играли. Если конечно ты смотрел игру...

      1
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > Опорник84 15 августа 2017, 00:09

      Кто молчит-то? Ты комментарии читал, или так, просто херню какую-то сморозил?
      А что касается матча,то судья должен был удалять игрока Терека ещё на 24-й минуте,затем ещё Уциева - это была бы уже 2-я КК. Затем Лунёва можно было,но при счёте 2-0 и полном доминировании это бы удаление ничего не дало бы. Лучше вспомни как на линии штрафной сбили Паредеса и судья ничего не свистнул,а так же в середине 2-го тайма вратарь Терека отбил мяч на угловой,а судья назначил отворот. Так что ты либо матч не смотрел,либо просто провокатор﻿

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > zenit2012 15 августа 2017, 21:50

      Я то игру смотрел! Если-бы судья свиснул нарушение на Уциеве, посмотри внимательно этот момент, то футболист Ахмата не пошел-бы на ответный фол! Ну про игру руками Лунева я вообще молчу! Да Зенит объективно сильнее на данный момент в чемпионате, но судить надо немного честнее!

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > GoldPlayFIFARus9 15 августа 2017, 21:55

      Да удаление Лунева в конкретном матче не чего не давало! Но он должен был пропустить следующий матч, а это другой разговор! Я даже спорить не буду, Зенит в этом году селен, но судьи пусть не сильно помогают!

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Опорник84 15 августа 2017, 23:13

      где ты видел, что судья помогал??? реально провокатор!!!!! болей за свой Спартак, тебе еще 16 лет ждать...

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 14 августа 2017, 21:11

      Зенит играл прекрасно, все получалось! Судья бесспорно подпортил матч! Чего теперь хочет добиться Ахмат, непонятно..... единственное , отстранят Федотова на 2-3 игры и не более чем! Превосходство надо показывать на футбольном поле, а не жалобы после разгрома подавать!

      6
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      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 14 августа 2017, 20:43

      у лунева красная карточка это да, и то после 2-х ноль

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 августа 2017, 20:35

      Зина отстой, бояться, что без админресурса не способны чемп выиграть, позор рфпл .

      -3
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      Рейтинг: +190

      Konb48 14 августа 2017, 19:40

      Вот вроде и команду неплохую набрали, тренер хороший, да и игра идет! Зачем в таких ситуациях судей подкупать хоть? Чтобы уж наверняка?
      Я считаю, что и без этого могли сыграть хорошо, а так только лишний раз добавили в футбол негатива со стороны болельщиков!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат > Konb48 14 августа 2017, 22:22

      Никто этого судью не подкупал, просто Федотов не любит бывший Терек.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная > Konb48 14 августа 2017, 23:04

      Где факты, что судью купили? И кто купил - ошибался он в обе стороны

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 > Небесная 16 августа 2017, 18:50

      Почитай комментарии нейтральных болельщиков, а потом делай выводы. Я не спорю, что ошибался, но в помощь Зениту куда больше шло!

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 августа 2017, 18:47

      я же говорил , что начнеться) , но Ахмат прав очень много судья судил в пользу зенита!

      1
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      Рейтинг: +17818

      ilichkadr > Snerg 14 августа 2017, 19:34

      Так чтож тогда явный пенальти не Паредесе не поставил? Прав, не прав - пустые разговоры Один фиг результат известен.

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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > ilichkadr 15 августа 2017, 23:13

      ну тебе яркий пример, когда 2 карточку получал уциев ), кришито ему дал по ногам , но судья спецально не дал фол , и после этого уциев получил вторую,
      PS если результат известен , то какого ты мне пишешь? вытри монитор а то весь уже оплевал) от злости)

      -1
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      Рейтинг: +17818

      ilichkadr 14 августа 2017, 18:40

      Какой толк от подобных писем? Федотов уже получил свой неуд, хотя бОльшая вина лежит на боковом судье.

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg > ilichkadr 14 августа 2017, 18:48

      там дело не только в луневе) а много спорных было моментов

      1
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR > Snerg 14 августа 2017, 18:54

      спорных моментов было много, но в обе стороны

      5
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      Рейтинг: +17818

      ilichkadr > Snerg 14 августа 2017, 18:56

      Смотрел, пересматривал отдельные моменты. Судья чудил конкретно, причем в обе стороны. Честно скажу Ахмат мне понравился, но счёт на табло, причем не скользкий.

      4
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      Рейтинг: +665

      Snerg > ilichkadr 14 августа 2017, 21:52

      но в основом трактовал пользу зенита)

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      Рейтинг: +664

      Небесная > Snerg 14 августа 2017, 23:05

      да ладно

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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 августа 2017, 17:51

      Ахмат проиграл по делу . Судья ошибался , и - в обе стороны . А письма пишут слабые !

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