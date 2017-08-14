«Ахмат» направил в РФС письмо с просьбой рассмотреть судейство в матче с «Зенитом»

Руководство «Ахмата» сегодня направило письмо в РФС, в котором попросило рассмотреть действия судейской бригады во главе с Игорем Федотовым в матче шестого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:4).

Напомним, во втором тайме арбитр из Москвы не увидел игру руками вне штрафной площади у голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева и не удалил его с поля.

«На результат матча шестого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между командами «Зенит» – «Ахмат» (4-0) серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова И., в понедельник отправлено в лигу», – говорится в заявлении.