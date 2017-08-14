Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» направил в РФС письмо с просьбой рассмотреть судейство в матче с «Зенитом»

«Ахмат» направил в РФС письмо с просьбой рассмотреть судейство в матче с «Зенитом»

14 августа 2017, 16:44
51

Руководство «Ахмата» сегодня направило письмо в РФС, в котором попросило рассмотреть действия судейской бригады во главе с Игорем Федотовым в матче шестого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:4).

Напомним, во втором тайме арбитр из Москвы не увидел игру руками вне штрафной площади у голкипера сине-бело-голубых Андрея Лунева и не удалил его с поля.

«На результат матча шестого тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России между командами «Зенит» – «Ахмат» (4-0) серьезнейшим образом повлияли ошибки всей судейской бригады. Ключевые моменты, в которых главный арбитр принимал неверные решения в пользу хозяев, и которые повлияли на итоговый результат, клуб отразил в обращении в РФПЛ. Письмо, в котором просим рассмотреть качество судейства арбитра Федотова И., в понедельник отправлено в лигу», – говорится в заявлении.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (51)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SEREGA 64
1502718706
А КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ТАК ЛЮБИТ ВЫИГРЫВАТЬ ОНИ ПРИМЕР С ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ БЕРУТ КТО ИХ КОРМИТ
Ответить
diadushka
1502718708
............бесполезно! Ну уволят федотова, на его место других федотовых назначат! задача: "зенит - чемпион" должна быть выполнена любыми средствами, пускай даже держа за идиотов всех людей
Ответить
zico2205
1502720271
Ну кто пойдет против питерской шайки и газпромовской банды??? Самоубийцы??? Да этот протест выбросят в урну и не читая...
Ответить
KraB_EgoR
1502720525
Ага, пусть ещё рассмотрят момент с пенальти на Паредесе и фол последней надежды на Кокорине. Судья - дно, но косячил в обе стороны.
Ответить
a-rakhmatov
1502720975
Игра была никакой после удаления....Ахмат мог бы сыграть на равных с Зеней
Ответить
EcioAuditore
1502721159
Так то и Лунева надо было удалять за штрафной рукой сыграл
Ответить
dok66
1502722281
Ахмат проиграл по делу . Судья ошибался , и - в обе стороны . А письма пишут слабые !
Ответить
Snerg
1502725674
я же говорил , что начнеться) , но Ахмат прав очень много судья судил в пользу зенита!
Ответить
Konb48
1502728816
Вот вроде и команду неплохую набрали, тренер хороший, да и игра идет! Зачем в таких ситуациях судей подкупать хоть? Чтобы уж наверняка? Я считаю, что и без этого могли сыграть хорошо, а так только лишний раз добавили в футбол негатива со стороны болельщиков!
Ответить
4agaaa
1502734303
Зенит играл прекрасно, все получалось! Судья бесспорно подпортил матч! Чего теперь хочет добиться Ахмат, непонятно..... единственное , отстранят Федотова на 2-3 игры и не более чем! Превосходство надо показывать на футбольном поле, а не жалобы после разгрома подавать!
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
9
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+