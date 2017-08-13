Вальверде: «Лучший способ заменить Неймара – смотреть вперед, а не назад»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде призвал фанатов команды прекратить обсуждение перехода Неймара в «ПСЖ». Бразилец был продан парижанам за рекордные 222 миллиона евро.

«Я узнал о его переходе в тот день, когда он пришел в мой кабинет, чтобы рассказать мне, что принял предложение «ПСЖ». Это был день официального заявления ухода бразильца. До этого я точно не знал, остается он или нет.

Лучший способ заменить Неймара – смотреть вперед, а не назад», – заявил Вальверде.