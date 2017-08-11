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    Веллитон: «От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА»

    Бывший нападающий «Спартака» Веллитон пожелал удачи красно-белым в предстоящем матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам 30-летнего бразильца, победа в московском дерби поможет подопечным Массимо Карреры реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от «Зенита».

    «Неудача в матче с «Зенитом», уверен, больно ударила по поклонникам команды. Болельщики «Спартака» всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от «Зенита» на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо — знаю по себе. Но в выходные появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед болельщиками, обыграв главного соперника — ЦСКА — на его же стадионе.

    Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.

    Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь — один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него — два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против «Спартака», то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится», — сказал Веллитон.

    Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

    Веллитон хочет вернуться в РФПЛ

    Источник: Известия

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    11.08.2017 07:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +616

      smersh45 11 августа 2017, 12:31

      давно ничейки не было

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 августа 2017, 12:09

      Эх Велик, если бы ты поменьше думал своей второй головой, то до сих пор был бы сильным форвардом

      3
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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 11 августа 2017, 10:42

      Конюшня выиграет разгромно. Мясная оборона, что проходной двор, только с Тулой играть. А у коней даже негры забивать стали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 августа 2017, 10:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Желаю этой суке Веллитону-пенсионеру скорейшего вынужденного ухода из спорта.

      -4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 августа 2017, 09:45

      опять свинюшки рахрюкались раньше времени :) перед матчем с Зенитом тоже хрюкали много

      3
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 11 августа 2017, 09:44

      !

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2017, 09:15

      Спасибо-все так и случится.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Диктор 11 августа 2017, 09:58

      Да про состав это ни для кого не секрет, и объяснять не нужно.. У гинера то деньги есть, просто почему то цска их не дают.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 августа 2017, 09:07

      Ну цска чтото совсем плохенько выглядит.. Скорее всего Спартак выиграет.

      1
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 > mihail200606 11 августа 2017, 09:45

      ЦСКА поому что играет составом одним уже много лет, денег на ноа=вые трансферы нет, вот по этому ЦСКА так плох

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 августа 2017, 08:47

      Спасибо Веллитону за поддержку и неравнодушие к бывшему клубу. Жаль что в свое время пришлось расстаться. Отличный был нап.

      7
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > oyabun 11 августа 2017, 10:20

      А чего же пришлось? Бабла много захотел, а Федун не дал? Почему?
      Похоже, он теперь назад хочет, если успехов вам желать начал. До этого вы ему до задницы были.
      Не, не берите. "Умерла, так умерла".

      -1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Тамхар 11 августа 2017, 11:58

      Ваше "Хрустальное колено" ему карьеру в РФПЛ сломал.

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > 11 августа 2017, 12:01

      Возвращайся, Велик, пару сезонов еще в России попыли. Можно бы и в Краснодар.

      3
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 11 августа 2017, 08:36

      Только Спартак! Только победа!

      8
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