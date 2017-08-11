Веллитон: «От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА»

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон пожелал удачи красно-белым в предстоящем матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам 30-летнего бразильца, победа в московском дерби поможет подопечным Массимо Карреры реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от «Зенита».

«Неудача в матче с «Зенитом», уверен, больно ударила по поклонникам команды. Болельщики «Спартака» всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от «Зенита» на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо — знаю по себе. Но в выходные появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед болельщиками, обыграв главного соперника — ЦСКА — на его же стадионе.

Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.

Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь — один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него — два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против «Спартака», то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится», — сказал Веллитон.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Веллитон хочет вернуться в РФПЛ