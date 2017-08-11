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  • Веллитон: «От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА»

Веллитон: «От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА»

11 августа 2017, 07:52
20

Бывший нападающий «Спартака» Веллитон пожелал удачи красно-белым в предстоящем матче 6-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам 30-летнего бразильца, победа в московском дерби поможет подопечным Массимо Карреры реабилитироваться перед своими болельщиками за крупное поражение от «Зенита».

«Неудача в матче с «Зенитом», уверен, больно ударила по поклонникам команды. Болельщики «Спартака» всегда ждут от своих кумиров только побед, особенно в играх с принципиальными соперниками. После разгрома от «Зенита» на футболистов свалилось много критики, и это было ожидаемо — знаю по себе. Но в выходные появится возможность реабилитироваться, загладить вину перед болельщиками, обыграв главного соперника — ЦСКА — на его же стадионе.

Обе команды на старте сезона показывают не самый лучший футбол, у обоих коллективов существуют определенные проблемы, они теряют много очков. Однако в дерби все эти факторы отходят на второй план. Думаю, спартаковцы соберутся на предстоящую игру, приложат максимум усилий и обыграют ЦСКА. От всей души желаю красно-белым добиться уверенной победы над армейцами.

Думаю, врачи ЦСКА сделают все, чтобы Акинфеев смог сыграть против красно-белых. Игорь — один из лидеров армейского клуба, очень опытный и сильный вратарь. ЦСКА с ним и без него — два разных коллектива. Если же Акинфеев все-таки не сможет сыграть против «Спартака», то это отличный шанс, которым красно-белым надо воспользоваться. Я не в курсе профессиональных качеств запасного голкипера красно-синих Помазуна, знаю лишь, что он совсем молод. В таком напряженном матче, при полных трибунах высока вероятность, что из-за недостатка опыта он может допустить ошибку, не справившись с волнением. Этим-то и нужно воспользоваться спартаковцам. Больше давления на чужие ворота, больше остроты в атаке, ударов, и все получится», — сказал Веллитон.

Напомним, матч ЦСКА – «Спартак» пройдет 12 августа на «ВЭБ Арене» и начнется в 17:30 по московскому времени.

Веллитон хочет вернуться в РФПЛ

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Веллитон
Комментарии (20)
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Бугимен
1502429490
Мы тоже! От всей души желаю «Спартаку» добиться уверенной победы над ЦСКА!!!
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SPARTAK 85
1502429780
Только Спартак! Только победа!
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oyabun
1502430478
Спасибо Веллитону за поддержку и неравнодушие к бывшему клубу. Жаль что в свое время пришлось расстаться. Отличный был нап.
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mihail200606
1502431634
Ну цска чтото совсем плохенько выглядит.. Скорее всего Спартак выиграет.
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Диктор
1502432130
Спасибо-все так и случится.
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Masteralex
1502433938
опять свинюшки рахрюкались раньше времени :) перед матчем с Зенитом тоже хрюкали много
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vladimir-7
1502435011
Желаю этой суке Веллитону-пенсионеру скорейшего вынужденного ухода из спорта.
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paracetamol
1502437323
Конюшня выиграет разгромно. Мясная оборона, что проходной двор, только с Тулой играть. А у коней даже негры забивать стали.
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filosof sparty
1502442543
Эх Велик, если бы ты поменьше думал своей второй головой, то до сих пор был бы сильным форвардом
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smersh45
1502443902
давно ничейки не было
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