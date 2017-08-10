Состав «Крыльев Советов» пополнят два легионера

Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию об уходе игрока команды Срджана Мияиловича в аренду в «Црвену Звезду». Также функционер рассказал, кем волжане планируют усилиться.

«Мияилович никуда не уйдет. Мы рассчитываем и надеемся на него, Срджан один из ведущих наших игроков. Будут ли еще приобретения? Да, до закрытия трансферного окна планируем усилиться двумя качественными игроками. Оба – легионеры», – заявил Циклаури.

«Крылья Советов» после семи туров лидируют в турнирной таблице ФНЛ.