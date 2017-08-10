Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав «Крыльев Советов» пополнят два легионера

    Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию об уходе игрока команды Срджана Мияиловича в аренду в «Црвену Звезду». Также функционер рассказал, кем волжане планируют усилиться.

    «Мияилович никуда не уйдет. Мы рассчитываем и надеемся на него, Срджан один из ведущих наших игроков. Будут ли еще приобретения? Да, до закрытия трансферного окна планируем усилиться двумя качественными игроками. Оба – легионеры», – заявил Циклаури.

    «Крылья Советов» после семи туров лидируют в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2017 17:01
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 10 августа 2017, 17:18

      это не может не радовать на самом деле))) самое главное чтоб легионеры были не как Садыки там всякие XD

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > h3LL1k 10 августа 2017, 22:11

      Да уж Садик был худшее приобретение за последние годы, такие игроки даже в ФНЛ не нужны. Надеюсь будет кто-то получше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Victor.Vings 11 августа 2017, 01:50

      + ну хуже не бывает наверно =)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11