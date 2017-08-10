Состав «Крыльев Советов» пополнят два легионера

это не может не радовать на самом деле))) самое главное чтоб легионеры были не как Садыки там всякие XD
Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Зураб Циклаури опроверг информацию об уходе игрока команды Срджана Мияиловича в аренду в «Црвену Звезду». Также функционер рассказал, кем волжане планируют усилиться.
«Мияилович никуда не уйдет. Мы рассчитываем и надеемся на него, Срджан один из ведущих наших игроков. Будут ли еще приобретения? Да, до закрытия трансферного окна планируем усилиться двумя качественными игроками. Оба – легионеры», – заявил Циклаури.
«Крылья Советов» после семи туров лидируют в турнирной таблице ФНЛ.