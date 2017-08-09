Перес не собирается продавать Бэйла

Президент «Реала» Флорентино Перес еще раз подчеркнул, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. Об этом он заявил после победного матча над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА (2:1).

«Для нашего клуба важен любой трофей, мы идем шаг за шагом к ним. Что касается Бэйла, то я не собираюсь продавать его. Это важный для нас игрок, один из лучших в мире.

В нашей команде собраны отличные футболисты. После победы в Лиге чемпионов мы с Зиданом сошлись во мнении, что мы сохраним состав, новые игроки нам не нужны», – сказал Перес.

Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу.