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    Перес не собирается продавать Бэйла

    Президент «Реала» Флорентино Перес еще раз подчеркнул, что клуб не планирует расставаться с полузащитником Гаретом Бэйлом. Об этом он заявил после победного матча над «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА (2:1).

    «Для нашего клуба важен любой трофей, мы идем шаг за шагом к ним. Что касается Бэйла, то я не собираюсь продавать его. Это важный для нас игрок, один из лучших в мире.

    В нашей команде собраны отличные футболисты. После победы в Лиге чемпионов мы с Зиданом сошлись во мнении, что мы сохраним состав, новые игроки нам не нужны», – сказал Перес.

    Ранее сообщалось, что Бэйл может вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Источник: Marca

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    09.08.2017 09:30
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