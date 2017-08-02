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    Кубок «Ауди». «Бавария» проиграла «Наполи» и заняла последнее место в турнире

    В матче за третье место Кубка «Ауди» мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Наполи» – 0:2. Голами в составе неаполитанского клуба отметились Калиду Кулибали и Эмануэле Джаккерини.

    Таким образом, действующий чемпион Германии занял последнее место в турнире, проиграв два матча из двух.

    В финале соревнования встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль», которые начнут свою встречу сегодня в 21:30 по московскому времени.

    Кубок «Ауди»

    Наполи (Италия) – Бавария (Германия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кулибали, 14; 2:0 – Джаккерини, 55.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2017 21:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 15:46

      Коммерческие турниры..проверка всех игроков, вообще всех..проверка схем/тактик..тут нельзя сравнивать команды как "основа на основу", с другой стороны - проверяли все, Бавария результаты не ахти показала - это да. Значит есть работа, а всё настоящее покажет скоро ЛЧ с бундеслигой...

      1
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 2 августа 2017, 23:17

      ладно,согласен,про Баварию сгоряча так сказал.Бавария-великая команда,но в ее составе уже второй год играют п.и.до.рныега.вноигрокишки.и ничто не разубедит.

      -3
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > deni-54321 3 августа 2017, 00:26

      А ты, однако, далбаёб!
      :D

      3
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 2 августа 2017, 21:37

      не обязаны они в предсезонных псевдочемпиках выкладываться.. начнется сезон, начнется веселье для оппонентов Баварии...

      1
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 > КонтриК 2 августа 2017, 23:16

      не обязаны.но ведь играют для Зрителей,и если не хотят выкладываться-то и пусть не играют,

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК > deni-54321 3 августа 2017, 12:21

      Тренировка новых тактик и т п... Это и есть предсезонная подготовка, что бы во время важных игр не пришлось экспериментировать. Это же не РФПЛ где можно с половиной команд играть абы как... Это бундеслига - где фаворит может спокойно проиграть аутсайдеру.

      2
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      Рейтинг: +30

      deni-54321 2 августа 2017, 21:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      еще раз гавбавария что уже является просто г.а.вн.окомандишкой

      -6
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      Рейтинг: -92

      Raxor > deni-54321 2 августа 2017, 21:24

      ор, типичный глор))

      2
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