Кубок «Ауди». «Бавария» проиграла «Наполи» и заняла последнее место в турнире

В матче за третье место Кубка «Ауди» мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Наполи» – 0:2. Голами в составе неаполитанского клуба отметились Калиду Кулибали и Эмануэле Джаккерини.

Таким образом, действующий чемпион Германии занял последнее место в турнире, проиграв два матча из двух.

В финале соревнования встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль», которые начнут свою встречу сегодня в 21:30 по московскому времени.

Кубок «Ауди»

Наполи (Италия) – Бавария (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулибали, 14; 2:0 – Джаккерини, 55.