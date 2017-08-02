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Кубок «Ауди». «Бавария» проиграла «Наполи» и заняла последнее место в турнире

2 августа 2017, 21:08
8

В матче за третье место Кубка «Ауди» мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Наполи» – 0:2. Голами в составе неаполитанского клуба отметились Калиду Кулибали и Эмануэле Джаккерини.

Таким образом, действующий чемпион Германии занял последнее место в турнире, проиграв два матча из двух.

В финале соревнования встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль», которые начнут свою встречу сегодня в 21:30 по московскому времени.

Кубок «Ауди»

Наполи (Италия) – Бавария (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кулибали, 14; 2:0 – Джаккерини, 55.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Италия. Серия А Бавария Наполи
Комментарии (8)
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deni-54321
1501697530
еще раз гавбавария что уже является просто г.а.вн.окомандишкой
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КонтриК
1501699060
не обязаны они в предсезонных псевдочемпиках выкладываться.. начнется сезон, начнется веселье для оппонентов Баварии...
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deni-54321
1501705027
ладно,согласен,про Баварию сгоряча так сказал.Бавария-великая команда,но в ее составе уже второй год играют п.и.до.рныега.вноигрокишки.и ничто не разубедит.
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xLINDAx
1501764408
Коммерческие турниры..проверка всех игроков, вообще всех..проверка схем/тактик..тут нельзя сравнивать команды как "основа на основу", с другой стороны - проверяли все, Бавария результаты не ахти показала - это да. Значит есть работа, а всё настоящее покажет скоро ЛЧ с бундеслигой...
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