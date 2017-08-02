Кубок «Ауди». «Бавария» проиграла «Наполи» и заняла последнее место в турнире

Коммерческие турниры..проверка всех игроков, вообще всех..проверка схем/тактик..тут нельзя сравнивать команды как "основа на основу", с другой стороны - проверяли все, Бавария результаты не ахти показала - это да. Значит есть работа, а всё настоящее покажет скоро ЛЧ с бундеслигой...
В матче за третье место Кубка «Ауди» мюнхенская «Бавария» потерпела поражение от «Наполи» – 0:2. Голами в составе неаполитанского клуба отметились Калиду Кулибали и Эмануэле Джаккерини.
Таким образом, действующий чемпион Германии занял последнее место в турнире, проиграв два матча из двух.
В финале соревнования встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль», которые начнут свою встречу сегодня в 21:30 по московскому времени.
Кубок «Ауди»
Наполи (Италия) – Бавария (Германия) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Кулибали, 14; 2:0 – Джаккерини, 55.