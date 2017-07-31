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  • Неймар может выкупить контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022

Неймар может выкупить контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022

31 июля 2017, 01:06
8

Как и сообщалось ранее, нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment. Капитан сборной Бразилии станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро.

По информации источника, на эти деньги 25-летний футболист выкупит свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро.

Таким образом «ПСЖ» планирует избежать наказания со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, что Qatar Sports Investments принадлежит владельцам «ПСЖ».

Источник: Mundodeportivo
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (8)
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Chesn0k
1501452630
левые схемы
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Павел Буре
1501453496
Вот будет весело, если неймар бабло получит, а контракт свой не станет выкупать!!!!
Ответить
ufos73
1501457045
И волки сыты и овцы целы, а пастуху остается тока репу чесать, и понять как же его нае*али )))
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Томь вперёд
1501464490
Грамотный н..б финансового фэйр плэй!!! Браво!!!
Ответить
dok66
1501477939
Хорошо придумали!
Ответить
SKS6891
1501479567
ФФП - есть бессмысленная вещь, коль ее столь примитивным образом можно обойти. На хрена придумывали - непонятно.
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ivanthebest
1501496053
Нашли лозеечку
Ответить
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