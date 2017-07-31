Неймар может выкупить контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022

Как и сообщалось ранее, нападающий «Барселоны» Неймар в ближайшее время подпишет контракт с Qatar Sports Investment. Капитан сборной Бразилии станет послом чемпионата мира 2022 года в Катаре, за что получит 300 миллионов евро.

По информации источника, на эти деньги 25-летний футболист выкупит свой контракт у каталонского клуба за 222 миллиона евро.

Таким образом «ПСЖ» планирует избежать наказания со стороны УЕФА за нарушение правил финансового фейр-плей.

Напомним, что Qatar Sports Investments принадлежит владельцам «ПСЖ».