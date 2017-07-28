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  • Канделаки была назначена на должность генпродюсера «Матч ТВ» благодаря Путину

Канделаки была назначена на должность генпродюсера «Матч ТВ» благодаря Путину

28 июля 2017, 14:19
47

Стали известны подробности назначения Тины Канделаки на должность генерального продюсера «Матч ТВ».

Как сообщает «Медуза», пригласить Канделаки на спортивный телеканал попросил Владимир Путин, который лично позвонил руководителю «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко и порекомендовал телеведущую.

До звонка президента страны кандидатуру Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который является старым другом Путина.

Отмечается, что Канделаки – близкий друг супруги Чемезова Екатерины Игнатовой. Нынешний муж Канделаки Василий Бровко, вместе с ней работавший в компании «Апостол» (она сейчас проходит процедуру банкротства), занимает пост директора «Ростеха» по особым поручениям.

Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру Канделаки Путину, который одобрил этот вариант, поскольку Канделаки казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни.

«Матч ТВ» закончил 2016 год с убытком в 1,7 миллиарда

Источник: Бомбардир.ру
Россия Канделаки Тина Путин Владимир
Комментарии (47)
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altezzik
1501241000
Про футбол пишите.
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acer2003
1501241029
Сейчас вместе с мужем Матч ТВ обонкротят )))))
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карасевщина
1501241954
так путин и виноват что футбол такой
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guron88
1501242913
Можно верить, можно не верить... Это кто как пожелает. Нет дыма, без огня, как говорится! С другой стороны, зададимся вопросом: За какие такие заслуги, дамочка далёкая от любой редакции спортивных программ, взлетела до таких высот, да и ещё с ТАКИМ бюджетом?! К тому-же, многие понимают, что в стране нашей, кумовство - ни кто не отменял...
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BRO_football
1501244243
Всё понятно - насосала. Никто в здравом уме не назначит женщину, никак не разбирающейся в футболе и спорте вообще, главой спортивного канала.
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Одинокий волк Маквейд
1501244565
Вот это да, а я думал, Канделаки победила на конкурсной основе.
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Бугимен
1501245013
Зря он эту курицу поставил, лучше бы БУБНОВА,то хоть по ушам льет красиво! Был любимый «Матч ТВ» и тот скоро закроют за долги.
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Garrincha58
1501245664
ну вот оно кумовство нигде нет правды и никогда не будет
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Apollo Crews
1501246035
Серьезно? Медуза? Вы бы еще у навального комментарий взяли
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кеша_КБ
1501246173
- полный пи.....!(((, мы видим,что пока, Россия о"путанна" коррупционной сетью во всех сферах экономического и политического развития, в том числе и спорте...,на "верху" - "ленинградская банда"(((...Коллеги - зенитчики!, я не против вас!, я против системы!!! ...я вам точно говорю!, что после 5-го ноября 2017года, вы всё поймёте сами.
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