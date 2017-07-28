Канделаки была назначена на должность генпродюсера «Матч ТВ» благодаря Путину

Стали известны подробности назначения Тины Канделаки на должность генерального продюсера «Матч ТВ».

Как сообщает «Медуза», пригласить Канделаки на спортивный телеканал попросил Владимир Путин, который лично позвонил руководителю «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко и порекомендовал телеведущую.

До звонка президента страны кандидатуру Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, который является старым другом Путина.

Отмечается, что Канделаки – близкий друг супруги Чемезова Екатерины Игнатовой. Нынешний муж Канделаки Василий Бровко, вместе с ней работавший в компании «Апостол» (она сейчас проходит процедуру банкротства), занимает пост директора «Ростеха» по особым поручениям.

Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру Канделаки Путину, который одобрил этот вариант, поскольку Канделаки казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти, и активно пропагандировала здоровый образ жизни.

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