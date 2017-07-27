Зидан недоволен результатом матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался недоволен результатом матча международного кубка чемпионов с «Манчестер Сити» (1:4), но отметил игру своих молодых футболистов.

«Скажу честно, я недоволен результатом матча с «Манчестер Сити». Но стоит признать, что «Реал» сыграл не так уж плохо. Сейчас мы находимся на стадии подготовки к сезону.

Соперник превзошел нас в ключевых моментах, чем и обусловлен счет. Теперь нам следует отдохнуть, чтобы в следующем матче сыграть лучше.

Я остался доволен игроками нашей молодежки. Они все очень молоды и проделали отличную работу», – приводит слова Зидана Sport.es.

Следующий матч «Реал» проведет в рамках международного кубка чемпионов 30 июля с «Барселоной».