«Интер» не ставит цель попасть в Лигу чемпионов

Главный тренер итальянского «Интера» Лучано Спаллетти поделился задачами команды на ближайший сезон Серии А.

«Мы планируем оказаться в числе четырех лучших команд. Войти в тройку, то есть в зону Лиги чемпионов, будет очень сложно. Новый сезон будет настоящим вызовом для нас. Выжмем из себя все, чтобы быть сильным коллективом. В таком случае все поставленные цели будут выполнены», – заявил специалист Reuters.

Напомним, что Спаллетти пришел в «Интер» по окончании прошлого сезона из «Ромы».