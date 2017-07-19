Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главу испанской федерации футбола подозревают в хищении 45 миллионов

    Пока еще глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, на днях арестованный органами правопорядка, подозревается в незаконном присвоении 45 миллионов евро, информирует El Nacional. Функционер от сотрудничества со следствием на данный момент отказывается.

    В хищениях подозревается и сын Вильяра, который тоже задержан.

    Промежуточное решение по дальнейшей судьбе этой испанской семьи примет суд 20 июля.

    Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.07.2017 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июля 2017, 23:04

      И за такую мелочь свободолюбивого еуропейца в тюрьму??!!... Да у нас бы подняли на смех и отправили бы под домашний арест..... И сына на нары - хоть семью не разлучили...)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 19 июля 2017, 22:11

      Не хило мужик поруководил ! Копни МуДко, не меньше будет ((

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11