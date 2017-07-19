Главу испанской федерации футбола подозревают в хищении 45 миллионов

И за такую мелочь свободолюбивого еуропейца в тюрьму??!!... Да у нас бы подняли на смех и отправили бы под домашний арест..... И сына на нары - хоть семью не разлучили...)))
Пока еще глава Королевской испанской футбольной федерации Анхель Мария Вильяр, на днях арестованный органами правопорядка, подозревается в незаконном присвоении 45 миллионов евро, информирует El Nacional. Функционер от сотрудничества со следствием на данный момент отказывается.
В хищениях подозревается и сын Вильяра, который тоже задержан.
Промежуточное решение по дальнейшей судьбе этой испанской семьи примет суд 20 июля.
Главный человек в испанском футболе арестован. Что случилось?