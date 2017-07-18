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    Конте подписал новый контракт с «Челси»

    «Челси» объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Антонио Конте. Итальянец будет руководить клубом до 2019 года.

    «Я очень рад подписать новый контракт с клубом. Наша усердная работа в моем дебютном сезоне принесла невероятный результат, которым я очень горжусь. Теперь мы должны трудиться еще сильнее, чтобы держать уровень. Болельщики «Челси» оказывали мне огромную поддержку на протяжении моего пребывания в команде. Это очень важно для успехов команды», – прокомментировал событие 47-летний итальянец.

    О договоренности с Конте лондонский клуб объявил в апреле 2016 года. Первый официальный матч специалиста состоялся в августе того же года. Пятикратный чемпион Италии привел синих к победе в чемпионате страны. Прежде Конте возглавлял «Ювентус» и национальную сборную своей страны.

    Источник: ФК «Челси»

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    18.07.2017 23:46
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