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Конте подписал новый контракт с «Челси»

18 июля 2017, 23:46
2

«Челси» объявил о подписании нового соглашения с главным тренером Антонио Конте. Итальянец будет руководить клубом до 2019 года.

«Я очень рад подписать новый контракт с клубом. Наша усердная работа в моем дебютном сезоне принесла невероятный результат, которым я очень горжусь. Теперь мы должны трудиться еще сильнее, чтобы держать уровень. Болельщики «Челси» оказывали мне огромную поддержку на протяжении моего пребывания в команде. Это очень важно для успехов команды», – прокомментировал событие 47-летний итальянец.

О договоренности с Конте лондонский клуб объявил в апреле 2016 года. Первый официальный матч специалиста состоялся в августе того же года. Пятикратный чемпион Италии привел синих к победе в чемпионате страны. Прежде Конте возглавлял «Ювентус» и национальную сборную своей страны.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1500417425
Урааааа!!!!
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Docentusa
1500433613
Главное чтоб на трансферах всё получилось!!Удачи!
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