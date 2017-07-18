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    Фанат «Арсенала» набил лицо Лаказетта на ягодице

    Один из болельщиков «Арсенала» пообещал набить изображение лица нападающего «Лиона» Александра Лаказетта на своем теле, если тот все-таки подпишет контракт с «канонирами». Сообщение с данным обещанием было опубликовано фанатом в твиттере 30 июня, а через пять дней лондонцы объявили о переходе француза.

    В итоге, обещание болельщик сдержал, набив тату на правой ягодице.

    Источник: ESPN

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    18.07.2017 12:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 18 июля 2017, 21:03

      глора пушкарей видно издалека))))

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Tigerss 19 июля 2017, 12:12

      а вот и первый завистник)))чтд))

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июля 2017, 14:14

      Ну ебла...нов хватает везде, особенно в англичании))))

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 18 июля 2017, 14:04

      ахахах удачи ляказет в заднице

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 18 июля 2017, 14:02

      Лаказзет в жопе во всех смыслах слов

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 12:56

      Лаказетт, если доберётся до твиттера охренеет, а у чувака есть ещё одна ягодица, да и много ещё чего.... Главное что бы трансфертное окно рано не закрылось....

      4
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 июля 2017, 12:52

      Супер новость

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 18 июля 2017, 12:50

      Умно....долго видать напрягался и думал...и вот последняя извилина накрылась

      7
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