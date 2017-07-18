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Фанат «Арсенала» набил лицо Лаказетта на ягодице

18 июля 2017, 12:47
8

Один из болельщиков «Арсенала» пообещал набить изображение лица нападающего «Лиона» Александра Лаказетта на своем теле, если тот все-таки подпишет контракт с «канонирами». Сообщение с данным обещанием было опубликовано фанатом в твиттере 30 июня, а через пять дней лондонцы объявили о переходе француза.

В итоге, обещание болельщик сдержал, набив тату на правой ягодице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ESPN
Англия. Премьер-лига Арсенал Ляказетт Александр
Комментарии (8)
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алекс88
1500371426
Умно....долго видать напрягался и думал...и вот последняя извилина накрылась
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Asbjorn
1500371534
Супер новость
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insider_retro
1500371800
Лаказетт, если доберётся до твиттера охренеет, а у чувака есть ещё одна ягодица, да и много ещё чего.... Главное что бы трансфертное окно рано не закрылось....
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Kazak ne China
1500375773
Лаказзет в жопе во всех смыслах слов
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Tajik-za Zenit
1500375890
ахахах удачи ляказет в заднице
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Superviser77
1500376476
Ну ебла...нов хватает везде, особенно в англичании))))
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MU-fanatic
1500401022
глора пушкарей видно издалека))))
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