Фанат «Арсенала» набил лицо Лаказетта на ягодице

Один из болельщиков «Арсенала» пообещал набить изображение лица нападающего «Лиона» Александра Лаказетта на своем теле, если тот все-таки подпишет контракт с «канонирами». Сообщение с данным обещанием было опубликовано фанатом в твиттере 30 июня, а через пять дней лондонцы объявили о переходе француза.
В итоге, обещание болельщик сдержал, набив тату на правой ягодице.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: ESPN