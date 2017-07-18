Фанат «Арсенала» набил лицо Лаказетта на ягодице

Один из болельщиков «Арсенала» пообещал набить изображение лица нападающего «Лиона» Александра Лаказетта на своем теле, если тот все-таки подпишет контракт с «канонирами». Сообщение с данным обещанием было опубликовано фанатом в твиттере 30 июня, а через пять дней лондонцы объявили о переходе француза.

В итоге, обещание болельщик сдержал, набив тату на правой ягодице.

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