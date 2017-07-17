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    Роналду остается самым стильным футболистом, но в рейтинге спортсменов его опередила Шарапова

    Известное спортивное издание опубликовало новый рейтинг самых стильных спортсменов мира. Среди футболистов в нем продолжает лидировать игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который наверняка по итогам текущего года получит «Золотой мяч».

    Португалец занял 11 место, а на десятом находится российская теннисистка Мария Шарапова, которая в предыдущем ранжире футболисту уступала.

    Самым же стильным спортсменов мира признан представитель НБА Рассел Уэстбрук («Оклахома»).

    Источник: Sports lllustrated

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    17.07.2017 22:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 18 июля 2017, 12:26

      Машка уделала, знай наших!)

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 10:54

      А Самедов?. стильная небритость...

      0
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      Рейтинг: +127

      2238331 17 июля 2017, 23:18

      И шо?)))))

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