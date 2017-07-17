Роналду остается самым стильным футболистом, но в рейтинге спортсменов его опередила Шарапова

Известное спортивное издание опубликовало новый рейтинг самых стильных спортсменов мира. Среди футболистов в нем продолжает лидировать игрок мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который наверняка по итогам текущего года получит «Золотой мяч».

Португалец занял 11 место, а на десятом находится российская теннисистка Мария Шарапова, которая в предыдущем ранжире футболисту уступала.

Самым же стильным спортсменов мира признан представитель НБА Рассел Уэстбрук («Оклахома»).