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    Мутко: «У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России»

    Президент РФС Виталий Мутко гарантировал, что сборная Украины не столкнется с проблемами на чемпионате мира 2018 года в России. При этом Мутко отметил, что украинской команде еще нужно пройти отбор для участия на турнире.

    «Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи.

    Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы», – сказал Мутко.

    Стоит отметить, что на данный момент сборная Украины занимает четвертое место в отборочной группе к ЧМ-2018.

    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2017 12:53
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 17 июля 2017, 14:00

      Ноу криминалити! Ноу проблем!

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 13:56

      Группа I
      Хорватия 13 очков
      Исландия 13 очков
      Турция 11 очков
      Украина 11 очков
      И две сборные аутсайдеров с минимумом очков

      Это четвёртое место не такие серьёзные проблемы как оно звучит в статье. С таким раскладом можно ещё даже с первого места выйти.

      2
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 14:48

      ага, вот только вы не видели, как мы играли с финнами... а если учесть, что нам еще принимать турков(а фины показали, что простых матчей для нас просто нет), ехать к исландцам(которые у себя дома и хорватов все же без очков оставили), принимать дома хорватов(да, в последнем туре, но походу хорваты не обеспечат себе первое место, а значит приедут за очками), что скорее это 4 место - это случайность, и с попаданием на ЧМ - серьезные проблемы :)

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > k4kuzma 14 июля 2017, 15:38

      Сборная России в 2007 оставила Англию за бортом. Пусть и при помощи Хорватии)) Вы чем хуже ? Нормально. Украину ждём на ЧМ.

      0
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 15:43

      тренерами не вышли, когда в официальной игре против финов - команда ставит автобус(при учете, что даже центр дефы не могут без косяков отыграть) - это клиника

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 14 июля 2017, 13:52

      Они из-за принципа не отберутся. В лепёшку расшибутся, но в Россию не поедут.

      7
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      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > BRO_football 17 июля 2017, 11:52

      Футболистам пофиг, может только идоту Зозуле хочется отобраться и не поехать, ну тут ему можно включить песню Ленинграда - ехай нахуй, для остальных ЧМ очень важен, пусть он хоть в Сирии или на самом Донбасе будет, не в этом суть, если футболисты отберутся на ЧМ и не поедут туда, их могут отстранить от футбола и мало того, что ЧМ не увидят, ФФУ может из профессиональной федерации стать любительской, просто политиканы, которые затеяли эту свистопляску не очень понимают, что это в итоге сделают, как они не верили, что Зозулю пустят по борту.

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 14 июля 2017, 13:50

      Не переживайте они не пройдут отбор

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 13:47

      Никто хохлов выделять не собирается,
      Только они на ЧМ не отбираются.

      3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 июля 2017, 13:40

      Конечно не будет!!! они просто туда не попадут!!

      5
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 14 июля 2017, 13:38

      Да, ну послушают с трибун , что они салоеды и пи..расы, делов то. Ну может какой-нибудь зозуля в е6ло козлиное схватит от выскочившего испанца:))) А вот населению хохлопии (те, кто еще может себе позволить билет) лучше не приезжать.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 14 июля 2017, 13:38

      Конечно не будет...
      Во-первых не отберутся,а во-вторых не приедут, если даже им подарят отбор...

      3
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      Рейтинг: -45

      stream15 14 июля 2017, 13:37

      Украина на чемпионат не попадет по любому.

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > stream15 14 июля 2017, 13:38

      Дай Бог!

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 14 июля 2017, 13:27

      Мудко что-то нормальное сказал? Снег пойдет... Москвичи - держитесь.

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