Мутко: «У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России»

Президент РФС Виталий Мутко гарантировал, что сборная Украины не столкнется с проблемами на чемпионате мира 2018 года в России. При этом Мутко отметил, что украинской команде еще нужно пройти отбор для участия на турнире.

«Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи.

Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что на данный момент сборная Украины занимает четвертое место в отборочной группе к ЧМ-2018.