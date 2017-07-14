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  • Мутко: «У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России»

Мутко: «У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России»

14 июля 2017, 12:53
19

Президент РФС Виталий Мутко гарантировал, что сборная Украины не столкнется с проблемами на чемпионате мира 2018 года в России. При этом Мутко отметил, что украинской команде еще нужно пройти отбор для участия на турнире.

«Им надо еще отобраться. Всегда, и у нас это внутри, ты ищешь причину внешнюю, это легче. Отобраться надо, у них подгруппа очень сложная. Мы им желаем удачи.

Но могу сказать, у сборной Украины, если она отберется, в России никаких проблем не будет, ни одной проблемы», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что на данный момент сборная Украины занимает четвертое место в отборочной группе к ЧМ-2018.

Источник: Р-Спорт
Россия Украина Мутко Виталий
Комментарии (19)
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k4kuzma
1500026675
в логике есть такое понятие - что когда первое понятие из разряда фантастики("если украина отберется"), то второе - каким бы бредовым не было - будет правдой :) потому вполне верю... а еще - если отбереться, то выиграет ЧМ, чего уж тут
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ArReal
1500027164
Не будет никаких проблем - потому их там не будет))
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panmon
1500028038
Мудко что-то нормальное сказал? Снег пойдет... Москвичи - держитесь.
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семёнычев
1500028693
Конечно не будет... Во-первых не отберутся,а во-вторых не приедут, если даже им подарят отбор...
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and4ever86
1500028712
Да, ну послушают с трибун , что они салоеды и пи..расы, делов то. Ну может какой-нибудь зозуля в е6ло козлиное схватит от выскочившего испанца:))) А вот населению хохлопии (те, кто еще может себе позволить билет) лучше не приезжать.
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Павел Буре
1500028834
Конечно не будет!!! они просто туда не попадут!!
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subbotaspartak
1500029237
Никто хохлов выделять не собирается, Только они на ЧМ не отбираются.
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Tajik-za Zenit
1500029436
Не переживайте они не пройдут отбор
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BRO_football
1500029557
Они из-за принципа не отберутся. В лепёшку расшибутся, но в Россию не поедут.
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DeutschlandUberAlles
1500029792
Группа I Хорватия 13 очков Исландия 13 очков Турция 11 очков Украина 11 очков И две сборные аутсайдеров с минимумом очков Это четвёртое место не такие серьёзные проблемы как оно звучит в статье. С таким раскладом можно ещё даже с первого места выйти.
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