Бердыев сообщил, что Сесар Навас завершил карьеру

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, почему к его команде не присоединится бывший защитник «Ростова» Сесар Навас, который, как сообщалось, должен был усилить волжан на правах свободного агента.

«Надеялись, что появится Навас. Думали, что он сцементирует оборону и добавит в раздевалке – он такой человек. Но, к сожалению, у него проблемы с отцом и он улетел. Думаю, что закончил», – проинформировал специалист.

Навас выступал в России с 2009 года, когда он перешел как раз в «Рубин». В нашей стране испанец один раз выиграл РФПЛ (2009), Кубок России (2012), два раза – Суперкубок (2010, 2012).