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    Бердыев сообщил, что Сесар Навас завершил карьеру

    Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев объяснил, почему к его команде не присоединится бывший защитник «Ростова» Сесар Навас, который, как сообщалось, должен был усилить волжан на правах свободного агента.

    «Надеялись, что появится Навас. Думали, что он сцементирует оборону и добавит в раздевалке – он такой человек. Но, к сожалению, у него проблемы с отцом и он улетел. Думаю, что закончил», – проинформировал специалист.

    Навас выступал в России с 2009 года, когда он перешел как раз в «Рубин». В нашей стране испанец один раз выиграл РФПЛ (2009), Кубок России (2012), два раза – Суперкубок (2010, 2012).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.07.2017 19:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 июля 2017, 00:40

      - "Думаю, что закончил".
      Ну, это всего лишь предположение.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 13 июля 2017, 00:14

      Спасибо и удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто 12 июля 2017, 22:08

      хороший был защитник!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 июля 2017, 21:43

      Обидели парня,развалили Ростов, вот и испанец сказал Adiós Бердыев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 20:38

      Сесар по жизни, Цезарь в защитных порядках команды!!!...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 12 июля 2017, 20:35

      Прощай.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 12 июля 2017, 20:08

      Ух ты. Жаль

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 июля 2017, 19:47

      Жаль. Очень сильный был игрок

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 июля 2017, 19:20

      Сильнейший защитник РФПЛ в сезоне 2015-2017 года

      8
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    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 12 июля 2017, 19:18

      удачи ему и спасибо за всё! был украшением нашего чемпионата!

      5
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