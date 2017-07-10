Талалаев: «Принес Будогосскому извинения за резкие высказывания в адрес арбитра Турбина»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал подробности беседы с главой судейского корпуса РФС Андреем Будогосским. Ранее специалист назвал судейство в матче первого тура ФНЛ против «Оренбурга» (1:2) клоунадой.

«Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы. Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с «Оренбургом». Ни в коем случае не хотел бросить тень на весь судейский корпус. А от ошибок никто не застрахован», – сказал тренер.

Талалаев возглавил тамбовский клуб в сентябре 2016 года.