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    Талалаев: «Принес Будогосскому извинения за резкие высказывания в адрес арбитра Турбина»

    Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев рассказал подробности беседы с главой судейского корпуса РФС Андреем Будогосским. Ранее специалист назвал судейство в матче первого тура ФНЛ против «Оренбурга» (1:2) клоунадой.

    «Сегодня я встретился с главой департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским, мы довольно подробно обсудили интересующие нас вопросы. Я принес ему извинения за свои резкие высказывания, в частности за слова о предвзятости арбитра Турбина в матче с «Оренбургом». Ни в коем случае не хотел бросить тень на весь судейский корпус. А от ошибок никто не застрахован», – сказал тренер.

    Талалаев возглавил тамбовский клуб в сентябре 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.07.2017 21:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 12 июля 2017, 15:26

      Прогнулся перед гнусной публикой.

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 11 июля 2017, 13:11

      Андрей Будогосский ИЗВИНИЛСЯ перед Андрем Талалаевым за предвзятое судейство Евгения Турбина!
      Вы себе можете такое представить???
      Вот вам пример того, как Будогосский и судейская компания, Бутенко, Баскаков, Чеботарёв и другие, ПРОГИБАЮТ команды в угоду газовикам!
      И после этого вы хотите, чтоб в нашем чемпионате арбитры судили ЧЕСТНО!
      А вот дудки вам!
      Как скандалили арбитры, так и будут продолжать СКАНДАЛИТЬ!
      А отец, этого скандального судейства, Будогосский будет всех ПРОГИБАТЬ и ЗАТЫКАТЬ им рот, чтоб не шумели по поводу СКАНДАЛОВ!!!
      А Енисей Аленичева, как ПРОГНУЛИ под питерцев!!!
      100% гол отменили в ворота питерцев!
      Во как надо работать на газовиков!
      Ждите новых СКАНДАЛОВ!
      Будогосский вам их ОБЕСПЕЧИТ, по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства наших арбитров!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство.
      Не успел начаться чемпионат и сразу ДВА громких скандала в ФНЛ, а что будет в РФПЛ!
      Будогосский начал с ДУПЛЕТА и прихлопнул сразу двух зайцев для газовиков - Енисей и Тамбов!!!
      То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! О-Й-Ё-ЁЙ!!!

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      Рейтинг: +324

      hellkid > Popularov 12 июля 2017, 10:06

      ты странный, после чемпионства спартака орал и писал много букв про то, как федун купил судей и чемпионство (якобы поэтому зенит и цска не смогли догнать спартак). тут уже у тебя новая теория и повод понаписать ерунды. теперь у тебя газовики получается купили судей :)

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 11 июля 2017, 05:11

      За "базар" надо отвечать.

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июля 2017, 22:42

      Принёс извинения, а унёс унижение...

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 июля 2017, 22:34

      Марионетка! За глаза говорит что угодно, а в глаза сказать не может! Таких тренеров не должно быть!

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