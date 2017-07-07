Озил – о трансфере Лаказетта: «Мы очень рады, что в команде появился форвард такого уровня»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился ожиданиями от перехода нападающего Александра Лаказетта. «Лион» заработал на продаже француза 50 миллионов евро.

«Не могу дождаться момента, когда сыграю с ним. Он – очень хороший нападающий, забил много голов в Лиге 1 не только в прошедшем сезоне, но и ранее. Мы очень рады, что в команде появился форвард такого уровня. Я слышал, что он сохраняет ледяное спокойствие во время голевых ситуаций. Мои друзья, которые смотрят чемпионат Франции, хорошо знают его. Они сказали, что на поле с ним будет весело. Надеюсь, он поможет «Арсеналу» забитыми мячами. Уверен, он рад находиться здесь и играть в одной команде со всеми нами. Мы же будем рады помогать ему забивать», – сказал Озил.

В минувшем сезоне 26-летний игрой сборной Франции забил 37 голов и отдал пять результативных передач в 45 встречах всех турниров. В мае игрок сообщил о желании покинуть команду.