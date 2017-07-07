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    Озил – о трансфере Лаказетта: «Мы очень рады, что в команде появился форвард такого уровня»

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил поделился ожиданиями от перехода нападающего Александра Лаказетта. «Лион» заработал на продаже француза 50 миллионов евро.

    «Не могу дождаться момента, когда сыграю с ним. Он – очень хороший нападающий, забил много голов в Лиге 1 не только в прошедшем сезоне, но и ранее. Мы очень рады, что в команде появился форвард такого уровня. Я слышал, что он сохраняет ледяное спокойствие во время голевых ситуаций. Мои друзья, которые смотрят чемпионат Франции, хорошо знают его. Они сказали, что на поле с ним будет весело. Надеюсь, он поможет «Арсеналу» забитыми мячами. Уверен, он рад находиться здесь и играть в одной команде со всеми нами. Мы же будем рады помогать ему забивать», – сказал Озил.

    В минувшем сезоне 26-летний игрой сборной Франции забил 37 голов и отдал пять результативных передач в 45 встречах всех турниров. В мае игрок сообщил о желании покинуть команду.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    07.07.2017 19:22
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