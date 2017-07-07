Губернатор Меркушкин: «Самара должна стать одной из футбольных столиц страны»

Руководство Самарской области рассчитывает, что «Крылья Советов» смогут вернуться в Премьер-лигу за один сезон.

«Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. «Крылья» должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень большое значение.

Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили», – рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин «Волга Ньюс».

Напомним, что «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.