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    Губернатор Меркушкин: «Самара должна стать одной из футбольных столиц страны»

    Руководство Самарской области рассчитывает, что «Крылья Советов» смогут вернуться в Премьер-лигу за один сезон.

    «Мы должны взять на себя всю ответственность за предстоящий сезон. «Крылья» должны порадовать самарских болельщиков и игрой, и результатом. Для Самары клуб имеет очень большое значение.

    Со временем Самара должна стать одной из футбольных столиц страны. Город и команда заслужили», – рассказал губернатор Самарской области Николай Меркушкин «Волга Ньюс».

    Напомним, что «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу по итогам прошлого сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2017 11:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 8 июля 2017, 09:45

      Сейчас придет губернатор ,который не любит футболи клуб перестанет финансироваться

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 8 июля 2017, 09:40

      Он о себе должен больше думать . Подмёточки горят....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 7 июля 2017, 17:53

      Если клуб имеет очень большое значение для Самары , почему же он вылетел в ФНЛ ? Или тогда не имел большого значения ? Вопрос ?????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 июля 2017, 14:21

      Похоже что Чума Фурсенко воздушно-капельным путем передается. Но похоже, что болезнь только началась. О футбольной столице мира не заикнулся, есть шанс спасти.
      А если серьезно, то вы делайте сначала, а потом уже пи...дите на весь свет.

      4
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 7 июля 2017, 12:40

      Что-то пока одни обещания, я слышал те-же слова 3 года назад. Нет спонсора, Область урезала бюджет в половину. Крылья выйдут и снова будут болтаться в зоне стыков.
      Миркушка только и может Саранской плиткой все обложить. :(
      Надеемся на Тихонова.

      3
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      ...
      Рейтинг: +12

      Saljam > Victor.Vings 7 июля 2017, 12:52

      Плитка самарская

      0
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      ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Victor.Vings 7 июля 2017, 14:27

      он ещё бюджет тырить хорошо может вместе с многочисленной роднёй

      2
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 7 июля 2017, 11:41

      Будем надеяться! Самара подарила футболу таких мастеров как Каряка, Анюков, Бобёр. И в еврокубках когда-то ведь играли неплохо...

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee > amol4anoff 8 июля 2017, 18:47

      до того как пришел матрешкин.

      0
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