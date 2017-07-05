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    «Барселона» объявила, что Месси продлит контракт с клубом до 2021 года

    «Барселона» подтвердила информацию о том, что нападающий Лионель Месси в ближайшее время продлит контракт с клубом. Как сообщается на официальном сайте сине-гранатовых, новое соглашение 30-летнего форварда будет рассчитано до 2021 года.

    Напомним, что прежний договор игрока сборной Аргентины с «Барселоной» истекал летом 2018 года.

    Ранее появилась информация, что сумма отступных в новом контракте футболиста будет составлять 300 миллионов евро.

    Напомним, что Месси выступает за «Барселону» с 2000 года. За основную команду каталонцев нападающий провел 382 матча, в которых забил 349 голов.

    Источник: ФК «Барселона»

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    05.07.2017 12:53
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