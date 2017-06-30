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  • Карасев рассудит матч 1-го тура ФНЛ между петербургским «Динамо» и «Енисеем»

Карасев рассудит матч 1-го тура ФНЛ между петербургским «Динамо» и «Енисеем»

30 июня 2017, 14:08
1

Назначены судьи на матчи первого тура Футбольной национальной лиги.

Стоит отметить, что арбитр ФИФА Сергей Карасев будет работать на игре петербургского «Динамо» с «Енисеем».

1-й тур

«Олимпиец» – «Авангард»: Виталий Мешков (Дмитров) – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы).

«Крылья Советов» – «Луч-Энергия»: Евгений Кукуляк (Калуга) – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа).

«Томь» – «Кубань»: Владимир Москалев (Воронеж) – Сергей Суховерхов (Воронеж), Николай Еремин (Москва); инспектор – Олег Лонский (Смоленск).

«Химки» – «Ротор»: Николай Волошин (Смоленск) – Андрей Глот (Ярославль), Владимир Миневич (Смоленск).

«Волгарь» – «Факел»: Павел Кукуян (Сочи) – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Шинник» – «Зенит-2»: Владимир Сельдяков (Балашиха) – Максим Гаврилин (Владимир), Арам Петросян (Бронницы).

«Динамо» СПб – «Енисей»: Сергей Карасев (Москва) – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Тюмень» – «Балтика»: Алексей Матюнин (Москва) – Дмитрий Сафьян (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва).

«Сибирь» – «Спартак-2»: Кирилл Левников (Санкт-Петербург) – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область).

«Оренбург» – «Тамбов»: Евгений Турбин (Дмитров) – Андрей Болотенков (Москва), Александр Богданов (Верея).

Источник: ФНЛ
Сочи Енисей Карасев Сергей
Комментарии (1)
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bset
1498821827
Я надеюсь, это просто совместительство. РФПЛ, ФНЛ. Хотя тоже странно. Но если РФПЛ он не будет судить, деда во главе департамента надо будет срочно убирать.
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