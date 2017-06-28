Бывший Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и Принц Уильям могли быть замешаны в коррупционном скандале ФИФА

Согласно опубликованному докладу бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, в коррупционный скандал были вмешаны экс-Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям. Обе персоны в 2010 году провели переговоры с на тот момент главой Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Монджуном, где обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Сам доклад Гарсии был опубликован в прошедший вторник. Он был посвящен расследованию выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года – Катар. Великобритания и Южная Корея были в числе стран, претендующих на турниры.

В нем говорится, что глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами. Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за британскую заявку, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за Южную Корею, и Томпсон согласился.

В октябре 2015 года Чон Монджун был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет за нарушения при выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет.