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  • Бывший Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и Принц Уильям могли быть замешаны в коррупционном скандале ФИФА

Бывший Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и Принц Уильям могли быть замешаны в коррупционном скандале ФИФА

28 июня 2017, 06:53
14

Согласно опубликованному докладу бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Майкла Гарсии, в коррупционный скандал были вмешаны экс-Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и принц Уильям. Обе персоны в 2010 году провели переговоры с на тот момент главой Южнокорейской футбольной ассоциации Чон Монджуном, где обсуждался обмен голосов между британской и южнокорейской сторонами на выборах стран-организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов.

Сам доклад Гарсии был опубликован в прошедший вторник. Он был посвящен расследованию выборов стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года. Выборы состоялись 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Право проведения мирового первенства 2018 года получила Россия, а 2022 года – Катар. Великобритания и Южная Корея были в числе стран, претендующих на турниры.

В нем говорится, что глава заявочной кампании Великобритании Джефф Томпсон рассказал, что он вместе с Кэмероном и принцем Уильямом встречался с Чон Монджуном в одном из отелей Цюриха перед выборами. Премьер-министр попросил Чон Монджуна проголосовать за британскую заявку, тот ответил, что поступит так, если Томпсон отдаст свой голос за Южную Корею, и Томпсон согласился.

В октябре 2015 года Чон Монджун был отстранен от футбольной деятельности на шесть лет за нарушения при выборах стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Позднее срок дисквалификации был сокращен до пяти лет.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа
Комментарии (14)
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ДСА
1498623836
Это похлеще допинга. Отстранить Англию!
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Томь вперёд
1498626969
Естественно у них рыльце в пушку, только доказать бы ещё это...
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Alex3920486
1498632590
Аааа....прокладоны какие!!! Все тайное, становится явным!
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paracetamol
1498632819
Вот она где, коррупция эта! В цитадели дерьмократии!
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FanatSerj
1498633343
а больше же всех трындели, а у самих то рожа в пуху!
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VIPded
1498634144
Жульё гейропейское...(((
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sochi-2013
1498634165
Пиндосы от кого произошли? Правильно, от суперпиндосов
Ответить
hunta
1498642038
Правильно говорят: " кто больше всех лает, тот и псина....".......
Ответить
kosmonaft
1499972200
русские хакеры даже не причём странно
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Рулонъ Обоевъ
1500971526
Исключить из спортивного сообщества островных мразей!!! Ввести санкции, изолировать!!!
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