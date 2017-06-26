Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хамес провел переговоры с Моуринью и хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

    По информации источника, 25-летний колумбиец хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и уже провел переговоры с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Действующий контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2020 года.

    В прошедшем сезоне Хамес провел за «Реал» в Примере 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.06.2017 21:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 27 июня 2017, 19:10

      Скоро РЕАЛ будет Реалом,или распадется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 27 июня 2017, 16:01

      Жалко что-то Хамеса...хоть бы заиграл если перейдет в МЮ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 27 июня 2017, 08:26

      Да что же все бегут из РЕАЛА, кто играть-то будет?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11