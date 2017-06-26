Хамес провел переговоры с Моуринью и хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес намерен сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна.

По информации источника, 25-летний колумбиец хочет присоединиться к «Манчестер Юнайтед» и уже провел переговоры с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Действующий контракт футболиста с мадридской командой рассчитан до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Хамес провел за «Реал» в Примере 23 матча, в которых забил восемь голов и сделал пять результативных передач.