Алвес настойчиво звал Дибалу с собой в «Манчестер Сити»

Правый защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес принял предложение от «Манчестер Сити» еще в ноябре 2016 года и настаивал на том, чтобы нападающий Пауло Дибала последовал за ним в стан «горожан».

«Бьянконери» уже объявили о намерении расторгнуть контракт с бразильцем по обоюдному согласию всего лишь через год его пребывания в Турине. Предполагается, что 34-летний игрок дал согласие на переход в «Сити» еще прошлой осенью, несмотря на подписанный двухлетний договор со «старой синьорой». Затем Алвес разозлил руководство «Ювентуса», заявив, что Дибала должен покинуть туринцев, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

По информации источника, это была лишь небольшая часть кампании, с помощью которой экс-игрок «Барселоны» собирался оказывать давление на Дибалу, чтобы тот вместе с ним перешел в «Манчестер Сити». Тем не менее аргентинец не имел намерений предавать «Ювентус» и в апреле продлил контракт с клубом до 2022 года.