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    Алвес настойчиво звал Дибалу с собой в «Манчестер Сити»

    Правый защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес принял предложение от «Манчестер Сити» еще в ноябре 2016 года и настаивал на том, чтобы нападающий Пауло Дибала последовал за ним в стан «горожан».

    «Бьянконери» уже объявили о намерении расторгнуть контракт с бразильцем по обоюдному согласию всего лишь через год его пребывания в Турине. Предполагается, что 34-летний игрок дал согласие на переход в «Сити» еще прошлой осенью, несмотря на подписанный двухлетний договор со «старой синьорой». Затем Алвес разозлил руководство «Ювентуса», заявив, что Дибала должен покинуть туринцев, чтобы полностью реализовать свой потенциал.

    По информации источника, это была лишь небольшая часть кампании, с помощью которой экс-игрок «Барселоны» собирался оказывать давление на Дибалу, чтобы тот вместе с ним перешел в «Манчестер Сити». Тем не менее аргентинец не имел намерений предавать «Ювентус» и в апреле продлил контракт с клубом до 2022 года.

    Источник: Football Italia

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    24.06.2017 14:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 24 июня 2017, 15:31

      Безусловно Дани Алвес превосходный игрок, но как человек он мне никогда не нравился, это мягко говоря не красиво ,команда которая дала тебе хороший год с футбольной точки зрения , а потом спокойно без компенсации отпускает туда куда ты захочешь говорить что в этой команде не возможно реализовать свой потенциал полностью , даже если бы это было так , то так говорить нельзя .

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > hevbn 28 24 июня 2017, 15:43

      Сложно по новостям судить о реальной картине дел.... Эти моменты всегда мутные...

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 24 июня 2017, 14:23

      Ага ,ну да , МС точно лучше подходит для реализации ,чем Ювентус....,ладно Если бы Барселона , Реал ,но МС ниже уровнем чем Юве

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