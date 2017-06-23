Слуцкий: «Акинфеев был бы одним из лучших вратарей в АПЛ»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сумел бы проявить себя в английской Премьер-лиге. Также специалист рассказал, что многие российские футболисты не желает покидать родную страну из-за больших зарплат.

«Акинфеев был бы одним из пяти лучших вратарей в АПЛ.

В России футболистам платят хорошие деньги из-за лимита на легионеров, поэтому они не уходят. Кроме того, игроки находятся дома, знают язык и живут со своими семьями», – приводит слова Слуцкого NY Times.