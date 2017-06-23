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Слуцкий: «Акинфеев был бы одним из лучших вратарей в АПЛ»

23 июня 2017, 13:53
30

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сумел бы проявить себя в английской Премьер-лиге. Также специалист рассказал, что многие российские футболисты не желает покидать родную страну из-за больших зарплат.

«Акинфеев был бы одним из пяти лучших вратарей в АПЛ.

В России футболистам платят хорошие деньги из-за лимита на легионеров, поэтому они не уходят. Кроме того, игроки находятся дома, знают язык и живут со своими семьями», – приводит слова Слуцкого NY Times.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Халл Сити ЦСКА Акинфеев Игорь Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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insider_retro
1498215607
Игорь по своим спортивным и морально-деловым качествам давно в ТОПе..... Кто-то насмехается над его серией, кто-то троллит исподтишка и в прессе.... А игрок делает свою работу, даёт результат, радует болельщиков и часто вселяет надежду на исход игр.... У нас вообще мало игроков с такой позитивной аурой.... Я так думаю...
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acer2003
1498216365
Про зарплаты игроков и нежелание уезжать прав на 100%
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vaden
1498216943
Игорь тащит, но отнюдь не топ для АПЛ!
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BARCLAYS_APL
1498217007
Хуй там че он своей дырка не говоря о сборной тут АПЛ самая жесткая лига
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Mahone
1498217397
Согласен полностью,супер вратарь
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egrrr
1498218144
Если бы, да кабы...Терпеть это не могу. Он выбрал то,что выбрал, и хватит обмусоливать уже!!!
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momwig_
1498218492
Он и тут - рекордсмен Лиги Чемпионов. Нужна ему эта АПЛ...
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subbotaspartak
1498225649
...был бы... Зачем человека опускать этим долбанным "бы" Кинфей нормальный, не все жлобы.
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mihail200606
1498232313
Переоценённый вратарь...
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sidul1
1498234496
А,правда что в честь его группу назвали РУКИ ВВЕРХ
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