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    Слуцкий: «Акинфеев был бы одним из лучших вратарей в АПЛ»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий выразил мнение, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сумел бы проявить себя в английской Премьер-лиге. Также специалист рассказал, что многие российские футболисты не желает покидать родную страну из-за больших зарплат.

    «Акинфеев был бы одним из пяти лучших вратарей в АПЛ.

    В России футболистам платят хорошие деньги из-за лимита на легионеров, поэтому они не уходят. Кроме того, игроки находятся дома, знают язык и живут со своими семьями», – приводит слова Слуцкого NY Times.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 13:53
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 24 июня 2017, 16:25

      Вот насчёт зарплат он прав.....получают большие зарплаты....раслабуха полная, а в Европе надо пахать....вот отсюда и игра нашей сборной ноль практики и т.п....

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 24 июня 2017, 12:02

      Немного английского юмора от Лёни!)

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 24 июня 2017, 01:11

      Леня вот только не надо гнать фуфел...Кому в АПЛ игорек нужон?Кто захочет платить такие деньги за цирк?

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 23 июня 2017, 20:35

      это намек ЦСКА, что скоро Акинфеев уедет в АПЛ)))

      0
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      Рейтинг: +5460

      SPACE TRUCKIN > zenit2012 24 июня 2017, 10:56

      да не....не поедет - зарплата маленькая,в топ-клуб не пригласят...если только доигрывать через пару лет в Халл-сити....если Слуцкого не выгонят...)

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 23 июня 2017, 19:37

      Ничего против не имею, но очень сомневаюсь

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 23 июня 2017, 19:14

      А,правда что в честь его группу назвали РУКИ ВВЕРХ

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 июня 2017, 18:38

      Переоценённый вратарь...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > mihail200606 23 июня 2017, 20:18

      А где критерии переоценки?... Где и кто эталон?... Статистика... Есть как есть, кому надо - тот доволен...

      0
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      Рейтинг: +86

      LX Zet > insider_retro 23 июня 2017, 21:58

      самый качественный вратарь настоящего времени... единственное, что его делает слабее - это рфпл!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 июня 2017, 16:47

      ...был бы... Зачем человека опускать этим долбанным "бы"
      Кинфей нормальный, не все жлобы.

      2
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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > subbotaspartak 23 июня 2017, 18:30

      Почему опускать? Был бы одним из лучших если бы там играл. Об унижении и речи не идёт.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 июня 2017, 15:49

      Если бы ушел лет в 25 и продолжил развиваться

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 23 июня 2017, 15:11

      слуцкий моуриньо акинфеев буфон, как еще наша рфпл их держит

      -1
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