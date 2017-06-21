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    Райола проведет переговоры с Доннаруммой на Евро-2017

    Вратарь Джанлуиджи Доннарумма все еще имеет шанс продлить контракт с «Миланом». Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы 18-летнего итальянца, отправился в Польшу. Здесь юный вратарь выступает в составе молодежной сборной Италии на Евро-2017.

    Сейчас стороны находятся в конфликте из-за решения Доннаруммы не продлевать с «Миланом» контракт, который рассчитан до конца сезона-2017/18. Клуб предлагал своему игроку пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год, но Райола настоял на том, чтобы он не был продлен.

    Известно, что в услугах вратаря заинтересован «Реал».

    Источник: Football Italia

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    21.06.2017 10:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 июня 2017, 16:15

      Его бабки уходят Плюс следствие ФИФА, не все у него чисто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 июня 2017, 16:10

      Шой то Ройола засуетился ! К чему бы это ?

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 21 июня 2017, 12:36

      Раньше писали, что зарплата 10, а не 5.

      0
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