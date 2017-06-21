Райола проведет переговоры с Доннаруммой на Евро-2017

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма все еще имеет шанс продлить контракт с «Миланом». Футбольный агент Мино Райола, который представляет интересы 18-летнего итальянца, отправился в Польшу. Здесь юный вратарь выступает в составе молодежной сборной Италии на Евро-2017.

Сейчас стороны находятся в конфликте из-за решения Доннаруммы не продлевать с «Миланом» контракт, который рассчитан до конца сезона-2017/18. Клуб предлагал своему игроку пятилетний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год, но Райола настоял на том, чтобы он не был продлен.

Известно, что в услугах вратаря заинтересован «Реал».