Роналду поменял решение об уходе из «Реала» после слов Переса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может продолжить выступления в составе мадридского клуба. Ранее он заявлял, что уведомил президента Флорентино Переса о желании покинуть состав испанского чемпиона. Но это решение он готов изменить после последнего интервью президента, который заявил, что Роналду не делал недавние заявления ради того, чтобы заработать деньги. Он также считает, что у португальца не было умысла скрывать налоги, в чем его обвиняет испанская прокуратура. Президент добавил, что клуб вообще не намерен вести переговоры с кем-либо о трансфере Роналду, поскольку он составляет часть истории «Реала».

Напомним, что футболист сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов на сумму почти 15 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Ему грозит за это реальный тюремный срок.