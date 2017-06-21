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    Роналду поменял решение об уходе из «Реала» после слов Переса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может продолжить выступления в составе мадридского клуба. Ранее он заявлял, что уведомил президента Флорентино Переса о желании покинуть состав испанского чемпиона. Но это решение он готов изменить после последнего интервью президента, который заявил, что Роналду не делал недавние заявления ради того, чтобы заработать деньги. Он также считает, что у португальца не было умысла скрывать налоги, в чем его обвиняет испанская прокуратура. Президент добавил, что клуб вообще не намерен вести переговоры с кем-либо о трансфере Роналду, поскольку он составляет часть истории «Реала».

    Напомним, что футболист сборной Португалии обвиняется в неуплате налогов на сумму почти 15 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год. Ему грозит за это реальный тюремный срок.

    Источник: AS

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    21.06.2017 09:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 21 июня 2017, 12:15

      Перес-МУЖИК...

      1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 21 июня 2017, 09:57

      Он продал имиджевые права до 2020г , получил 50 и сразу заплатил с них 24%. но
      2015 изменилось законодательство, стали платить 47%. Если бы он продал навсегда, то претензий никаких,а тут вышел казус

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 21 июня 2017, 09:31

      Как неожиданно.....а вообще я думаю все об этом знали...попиарились и хватит

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:28

      Какой умысел? Он просто не заметил эти 15 рублей.

      2
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