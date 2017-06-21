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    Фундукян – молодым игрокам: «Мечтаете играть в «Реале? Берите манатки и валите туда. Или закройте рот»

    Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян заявил, что молодым российским игрокам не стоит рассказывать о своих мечтах выступать за большой клуб. По его мнению, таким образом они проявляют неуважение к своей текущей команде.

    «Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос. «Моя мечта – «Реал». Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда хотя бы из такта рот закрой! Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!» – написал Фундукян на своей странице в твиттере.

    Немногим позднее функционер добавил, что если кому-то из футболистов хочется играть в топ-клубе, то нужно ехать туда и попытаться попасть в команду.

    «Я считаю, что если какой-то молодой человек занимается в школе какого-то футбольного клуба и этот клуб тратит на него свою энергию и свои деньги, то по меньшей мере не совсем правильно говорить о том, что ты хотел бы выступать в другом клубе. Даже если это так, элементарное чувство такта должно сказать тебе о том, что не стоит произносить это вслух. Если ты действительно мечтаешь выступать в другом клубе, ты не должен занимать ничье место, а поехать в этот клуб и постараться попасть в него», – сказал Фундукян.

    Источник: ЮГА.ру

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    21.06.2017 01:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 21 июня 2017, 17:13

      Все верно. Хочешь в Реал? Покажи игру в Краснодаре, чтобы испанцы ЗАХОТЕЛИ ТЕБЯ КУПИТЬ, И не за 2 копейки. Чтобы клуб и затраты вернул, и на развитие деньги были.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 июня 2017, 13:19

      Не будет у пацана мечты об Реалах,
      Не заиграет и в Краснодарах,
      А за какой-нибудь левый Арарат,
      Правда, Брат?

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > subbotaspartak 21 июня 2017, 13:54

      мечта играть в Реале есть и у моего соседа, но он даже в Арарате не заиграет, т.к. пьет портвейн частенько) Ладно, если футболисты Монако, Челси или Милана мечтают о Реале, они не очень далеко от своей мечты! Но в Краснодаре........... И все правильно сказал коммерческий директор, розовые очки сняли, сопли вытерли и на тренировку!!! Кому не нравится - пусть валят

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > diadushka 22 июня 2017, 09:38

      Зачем любым спортом заниматься без цели. А пацанов и учить и воспитывать надо, или все школы на замок

      0
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      Рейтинг: +532

      Бан 21 июня 2017, 10:28

      Ну да, каждый воспитанник академии Краснодара должен мечтать до старости находится в рабстве у Фундукяна.
      А что такое Фундукян?
      Оно коммерческий директор! Даже не тренер!

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Бан 21 июня 2017, 11:24

      а ты что такое? даже не коммерческий директор!
      Внимательно прочти статью, он не запрещает никакие переходы, а говорит, что произносить об этом - неуважение к клубу, из чувства такта! Понятное дело, что если будет предложение из Реала, даже задумываться нечего, но такого предложения, все мы знаем, что ни к кому не будет!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 21 июня 2017, 10:27

      Мечтать в слух никто не запретит, тем более играть в"Реале".В этом нет ни чего дурного и противозаконного.Если уровень "Краснодара" будет выше уровня "Реала",то футболисты академии" Реала" будут мечтать о "Краснодаре". А парня надо поощрить за мечты, а не кричать" вали отсюда, мы в тебя столько денег вложили ,а ты мечтаешь ВСЛУХ.а надо ВТИХУЮ" И если парень из академии попадёт в "Реал" или в другой именитый клуб, это будет гордостью для" Краснодара"и для Арама. Так что мечтайте и радуйтесь жизни.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 21 июня 2017, 09:38

      Видать у них в академии звёздный вирус завёлся. Уж не Жигулёвский ли?

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      Рейтинг: +85

      Gennadey 21 июня 2017, 05:59

      На 100% прав

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 21 июня 2017, 02:28

      Наверное каждый имеет право на мечту и шанс её реализовать. Так уж вышло, что шанс стать футболистом высокого уровня и выиграть престижные трофеи, как раз-таки выше в "Реале", чем в "Краснодаре".

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Hala Madrid 21 июня 2017, 07:58

      скамейку в реале не погребняки полируют,однакож тоже чемпиёны

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