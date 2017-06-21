Фундукян – молодым игрокам: «Мечтаете играть в «Реале? Берите манатки и валите туда. Или закройте рот»

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян заявил, что молодым российским игрокам не стоит рассказывать о своих мечтах выступать за большой клуб. По его мнению, таким образом они проявляют неуважение к своей текущей команде.

«Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос. «Моя мечта – «Реал». Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда хотя бы из такта рот закрой! Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!» – написал Фундукян на своей странице в твиттере.

Немногим позднее функционер добавил, что если кому-то из футболистов хочется играть в топ-клубе, то нужно ехать туда и попытаться попасть в команду.

«Я считаю, что если какой-то молодой человек занимается в школе какого-то футбольного клуба и этот клуб тратит на него свою энергию и свои деньги, то по меньшей мере не совсем правильно говорить о том, что ты хотел бы выступать в другом клубе. Даже если это так, элементарное чувство такта должно сказать тебе о том, что не стоит произносить это вслух. Если ты действительно мечтаешь выступать в другом клубе, ты не должен занимать ничье место, а поехать в этот клуб и постараться попасть в него», – сказал Фундукян.