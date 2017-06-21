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  • Фундукян – молодым игрокам: «Мечтаете играть в «Реале? Берите манатки и валите туда. Или закройте рот»

Фундукян – молодым игрокам: «Мечтаете играть в «Реале? Берите манатки и валите туда. Или закройте рот»

21 июня 2017, 01:49
12

Коммерческий директор «Краснодара» и директор клубной академии Арам Фундукян заявил, что молодым российским игрокам не стоит рассказывать о своих мечтах выступать за большой клуб. По его мнению, таким образом они проявляют неуважение к своей текущей команде.

«Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос. «Моя мечта – «Реал». Тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда хотя бы из такта рот закрой! Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!» – написал Фундукян на своей странице в твиттере.

Немногим позднее функционер добавил, что если кому-то из футболистов хочется играть в топ-клубе, то нужно ехать туда и попытаться попасть в команду.

«Я считаю, что если какой-то молодой человек занимается в школе какого-то футбольного клуба и этот клуб тратит на него свою энергию и свои деньги, то по меньшей мере не совсем правильно говорить о том, что ты хотел бы выступать в другом клубе. Даже если это так, элементарное чувство такта должно сказать тебе о том, что не стоит произносить это вслух. Если ты действительно мечтаешь выступать в другом клубе, ты не должен занимать ничье место, а поехать в этот клуб и постараться попасть в него», – сказал Фундукян.

Источник: ЮГА.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Реал
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Hala Madrid
1498001320
Наверное каждый имеет право на мечту и шанс её реализовать. Так уж вышло, что шанс стать футболистом высокого уровня и выиграть престижные трофеи, как раз-таки выше в "Реале", чем в "Краснодаре".
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Gennadey
1498013984
На 100% прав
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Дядя Серёжа
1498027103
Видать у них в академии звёздный вирус завёлся. Уж не Жигулёвский ли?
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fanchik
1498030068
Мечтать в слух никто не запретит, тем более играть в"Реале".В этом нет ни чего дурного и противозаконного.Если уровень "Краснодара" будет выше уровня "Реала",то футболисты академии" Реала" будут мечтать о "Краснодаре". А парня надо поощрить за мечты, а не кричать" вали отсюда, мы в тебя столько денег вложили ,а ты мечтаешь ВСЛУХ.а надо ВТИХУЮ" И если парень из академии попадёт в "Реал" или в другой именитый клуб, это будет гордостью для" Краснодара"и для Арама. Так что мечтайте и радуйтесь жизни.
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Бан
1498030125
Ну да, каждый воспитанник академии Краснодара должен мечтать до старости находится в рабстве у Фундукяна. А что такое Фундукян? Оно коммерческий директор! Даже не тренер!
Ответить
subbotaspartak
1498040357
Не будет у пацана мечты об Реалах, Не заиграет и в Краснодарах, А за какой-нибудь левый Арарат, Правда, Брат?
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sochi-2013
1498054385
Все верно. Хочешь в Реал? Покажи игру в Краснодаре, чтобы испанцы ЗАХОТЕЛИ ТЕБЯ КУПИТЬ, И не за 2 копейки. Чтобы клуб и затраты вернул, и на развитие деньги были.
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