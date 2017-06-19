Роналду сказал Зидану, что недоволен тем, как с ним обращаются в Испании

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в беседе с главным тренером сливочных Зинедином Зиданом заявил, что хочет покинуть Испанию, потому что недоволен тем, как с ним обращаются в стране, сообщает Cope. Напомним, по данным СМИ, футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму более 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что португалец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ», однако 32-летний игрок сообщил французскому специалисту, что не получал никаких конкретных предложений от других клубов.

При этом Роналду дал согласие вести дальнейшие переговоры с Зиданом после окончания Кубка Конфедераций в России.

В прошедшем сезоне форвард провел 46 поединков, забив 42 гола и сделав 12 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.