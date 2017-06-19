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  • Роналду сказал Зидану, что недоволен тем, как с ним обращаются в Испании

Роналду сказал Зидану, что недоволен тем, как с ним обращаются в Испании

19 июня 2017, 15:43
21

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в беседе с главным тренером сливочных Зинедином Зиданом заявил, что хочет покинуть Испанию, потому что недоволен тем, как с ним обращаются в стране, сообщает Cope. Напомним, по данным СМИ, футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму более 10 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что португалец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ», однако 32-летний игрок сообщил французскому специалисту, что не получал никаких конкретных предложений от других клубов.

При этом Роналду дал согласие вести дальнейшие переговоры с Зиданом после окончания Кубка Конфедераций в России.

В прошедшем сезоне форвард провел 46 поединков, забив 42 гола и сделав 12 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану Зидан Зинедин
Комментарии (21)
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абжора
1497876558
Бюрократия всему помеха.Спортсмен пашет,ведь показывать такой уровень мастерства в ЛЧ ,ой как много нужно тренироваться.Клубу нужно по моему мнению нанять хорошую фирму юристов.
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hevbn 28
1497876991
По моему такие игроки, как Криштиану вправе принимать любые решения о будущей своей карьере .Он может переехать хоть в Россию , хоть в Китай , хоть в Индию и не кто ему ничего не сможет предъявить , потому что с футбольной точке зрения он выиграл почти все что можно разве что кроме ЧМ, но где бы он не играл как минимум один шанс у него на это еще будет.
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VSt
1497877630
Нормальная позиция человека, который своим титаническим трудом много добился и может себе позволить давать оценку тому, что вокруг него происходит. Тем более, что в Испании большинство журналистов такие же уроды, как и везде - ни такта, ни ума, ни воспитания.
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Tajik-za Zenit
1497877714
Зарабатывает почти 100 миллион евро в год чо жалко заплатит налоги и спать спокойно
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xColaz
1497877875
Он же особенный. Нельзя его в тюрьму. Там не дыра уже будет, а дыырррииищааа. А если серьезно, ЧТО ЗА БРЕД! Да кем бы он там ни был, так же сядет как и все остальные нарушители закона. Закон для всех един!
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dok66
1497878654
Он начал себя считать неприкасаемым ?! Это уже запредел ! Или оказывает давление на клуб , что за него заплатили ? Тоже не правильно . Клуб по его доходам в клубе в любом случае платит !
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Karabaz
1497878821
Дело не в деньгах, а в том что его обвиняют в преступлении)
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Asbjorn
1497880112
нытик ,налоги надо было платить
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Luis Figo
1497885984
недавно у Месси попросили лям 8 по моему он сразу оплатил не по жадничал. А че Рон не хочет та, ну оплатил бы и дела с концом, от этого он не обеднеет!!!
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mihail200606
1497892943
проститутка эта достала уже, пусть валит к своему марокканцу , он утешит.. как с ним обращаются? попросили доплатить налоги.. че тут такого, законное требование.. истерику устроил..
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