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    Роналду сказал Зидану, что недоволен тем, как с ним обращаются в Испании

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в беседе с главным тренером сливочных Зинедином Зиданом заявил, что хочет покинуть Испанию, потому что недоволен тем, как с ним обращаются в стране, сообщает Cope. Напомним, по данным СМИ, футболист обвиняется в неуплате налогов на сумму более 10 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что португалец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ», однако 32-летний игрок сообщил французскому специалисту, что не получал никаких конкретных предложений от других клубов.

    При этом Роналду дал согласие вести дальнейшие переговоры с Зиданом после окончания Кубка Конфедераций в России.

    В прошедшем сезоне форвард провел 46 поединков, забив 42 гола и сделав 12 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    19.06.2017 15:43
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 июня 2017, 10:24

      Готовься, на нарах хуже будет.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 июня 2017, 20:22

      проститутка эта достала уже, пусть валит к своему марокканцу , он утешит..
      как с ним обращаются? попросили доплатить налоги.. че тут такого, законное требование.. истерику устроил..

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 19 июня 2017, 18:51

      Оставайся тут! За Спартак ты еще лет 5 сможешь на высоком уровне играть. И нам как раз нужны быстрые ноги на левый фланг. Да, зарплаты больше 4-евро Федун не положит.. и половину тебе придется платить себе самому.. Но ведь не в деньгах счастье, правда, Криш?

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 июня 2017, 18:26

      недавно у Месси попросили лям 8 по моему он сразу оплатил не по жадничал. А че Рон не хочет та, ну оплатил бы и дела с концом, от этого он не обеднеет!!!

      1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > Luis Figo 19 июня 2017, 18:53

      писали вроде он 6 или 7 лямов выложил, но всё равно дёргают! Думаю просто шумиха ради нового контракта и пиара для всех!!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 июня 2017, 18:15

      Не нравится ему, они его деньги считают.
      Они его, чё, не въезжают!?

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      Рейтинг: +1130

      petr69 19 июня 2017, 18:01

      Пришлось поискать по поводу налогов. Роналду действительно не виновен
      Просто попал

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 19 июня 2017, 17:27

      Что для него эти 10 лямов не может оплатить ?
      Он просто сам походу хочет уйти, не то б оплатил, думаю))
      Считай в ЛЧ гол не забил да все)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 июня 2017, 16:58

      Мутная тема с налогами... Он лично эти не занимается... Все его дела спортивные, финансовые, акции, доли и т.п., наверняка, ведёт группа управляющих юристов... Прокололись или пожадничали, этого уже не узнать... Предъявят всё Р., ему и отвечать... Но как в этой ситуации повёл себя клуб - это все урок на будущее....

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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 19 июня 2017, 16:55

      ломается как тёлка, тьфу...

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 июня 2017, 16:48

      нытик ,налоги надо было платить

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