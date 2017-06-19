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    Маротта призвал положить конец жадности футбольных агентов

    Генеральный директор «Ювентуса» Беппе Маротта призвал к регулированию деятельности агентов, чтобы положить конец их жадности.

    По данным одного из итальянских СМИ, агенты в период с 2013 по 2016 год в общей сложности заработали на сделках, отслеживаемых системой Transfer Matching, почти один миллиард евро.

    «Когда клуб сталкивается с другими конкурентами, особенно крупными европейскими клубами, он не имеет никакого выбора, кроме как принимать запросы, противоречащие всякой логике.

    Мы должны регулировать деятельность этих специалистов, которые честны, но при этом невероятно жадные», – сказа Маротта.

    Напомним, агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заработал на трансфере француза из туринского клуба в «МЮ» прошлым летом 27 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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    19.06.2017 14:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 июня 2017, 16:13

      Агенты конечно нужны , но их работу нужно регламентировать . Райола на Погбе заработал 27 млн . , но ладно Погба - сложившийся футболист . Сейчас он на Донноруме пытается заработать, и ему глубоко начхать на дальнейшую его карьеру . А ведь может и погубить , если тот сядет на скамейку .

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