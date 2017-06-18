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    Mirror: Роналду шесть недель назад сообщил Фергюсону, что покидает «Реал»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон уже более месяца назад был в курсе желания Криштиану Роналду покинуть «Реал». Как сообщается, шесть недель назад у специалиста состоялся разговор с португальцем, в ходе которого игрок отметил, что в испанском клубе не чувствует себя уютно. Роналду отметил негативное к себе отношение со стороны некоторой части фанатов «Реала», неоднократно освистывавшие его. Также игрока угнетает напряженная атмосфера в раздевалке команды.

    Напомним, ранее появилась информация, что Роналду решил покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. На форварда прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.06.2017 08:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 июня 2017, 12:43

      За чем писать такой 3,14здешь???

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 18 июня 2017, 09:44

      Явно собрался в Зенит. В нашей раздевалке гораздо уютнее. Главное чтобы Денисов не испортил воздух в раздевалке на разницу в сумме годовых.

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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > raritet 1 сентября 2017, 08:39

      Денисов снова в Зените? Вот это селекция))

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 18 июня 2017, 08:47

      ну если не утка, ждем) и будем ждать)

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