Mirror: Роналду шесть недель назад сообщил Фергюсону, что покидает «Реал»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон уже более месяца назад был в курсе желания Криштиану Роналду покинуть «Реал». Как сообщается, шесть недель назад у специалиста состоялся разговор с португальцем, в ходе которого игрок отметил, что в испанском клубе не чувствует себя уютно. Роналду отметил негативное к себе отношение со стороны некоторой части фанатов «Реала», неоднократно освистывавшие его. Также игрока угнетает напряженная атмосфера в раздевалке команды.

Напомним, ранее появилась информация, что Роналду решил покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов. На форварда прокуратурой Испании на основании отчета налоговых органов был подан судебный иск. Как заявляет обвинение, с 2011 по 2014 год 32-летний футболист уклонился от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллионов евро.