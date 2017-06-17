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«Интер» в 2006 году предлагал за 18-летнего Месси 150 миллионов

17 июня 2017, 18:23
5

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в 2006 году миланский «Интер» планировал приобрести 18-летнего нападающего Лионеля Месси и сделал предложение в размере 150 миллионов евро.

«Это было в 2006 году. Тогда «Интер» сделал предложение по Месси. Они были готовы заплатить 150 миллионов евро отступных. Но позднее мы подняли сумму выкупа до 250 миллионов», – сказал Лапорта.

На данный момент стоимость Месси, по данным Transfermarkt, оценивается в 120 миллионов евро.

Источник: Mirror.co.uk
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Интер Месси Лионель
Комментарии (5)
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Etiainen
1497713235
гонево и пук в воздух
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dok66
1497713677
Зачем сейчас "лохматить бабушку" ?
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Minandinho
1497714282
Да ну, цен тогда таких не было, Роналдо был только 3 года спустя и то там был ценник в 94 ляма
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Павел Буре
1497717953
3,14здешь и провокация!
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