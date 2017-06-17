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    «Интер» в 2006 году предлагал за 18-летнего Месси 150 миллионов

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в 2006 году миланский «Интер» планировал приобрести 18-летнего нападающего Лионеля Месси и сделал предложение в размере 150 миллионов евро.

    «Это было в 2006 году. Тогда «Интер» сделал предложение по Месси. Они были готовы заплатить 150 миллионов евро отступных. Но позднее мы подняли сумму выкупа до 250 миллионов», – сказал Лапорта.

    На данный момент стоимость Месси, по данным Transfermarkt, оценивается в 120 миллионов евро.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.06.2017 18:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 июня 2017, 19:45

      3,14здешь и провокация!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Minandinho 17 июня 2017, 18:44

      Да ну, цен тогда таких не было, Роналдо был только 3 года спустя и то там был ценник в 94 ляма

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит > Minandinho 17 июня 2017, 19:08

      Да, что-то он загнул...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июня 2017, 18:34

      Зачем сейчас "лохматить бабушку" ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 17 июня 2017, 18:27

      гонево и пук в воздух

      1
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