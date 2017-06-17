«Интер» в 2006 году предлагал за 18-летнего Месси 150 миллионов

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что в 2006 году миланский «Интер» планировал приобрести 18-летнего нападающего Лионеля Месси и сделал предложение в размере 150 миллионов евро.

«Это было в 2006 году. Тогда «Интер» сделал предложение по Месси. Они были готовы заплатить 150 миллионов евро отступных. Но позднее мы подняли сумму выкупа до 250 миллионов», – сказал Лапорта.

На данный момент стоимость Месси, по данным Transfermarkt, оценивается в 120 миллионов евро.