Отбор на ЧМ-2018. Сирия и Китай разошлись миром

В матче восьмого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018 Сирия в родных стенах вырвала ничью у Китая.

Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте благодаря пенальти, реализованному Аль Мавасом. Однако во втором тайме представители Поднебесной не только отыгрались, но и вышли вперед. Тем не менее в самом конце встречи Аль Салих сумел поразить ворота соперника и принести свой команде ничью.

Отборочные матчи к ЧМ-2018. Азия. 8-й тур

Сирия – Китай – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Аль Мавас, 12 (с пенальти); 1:1 – Гао, 68 (с пенальти); 1:2 – Ву, 75; 2:2 – Аль Салих, 90.

Календарь отбора ЧМ

Турнирная таблица отбора ЧМ