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    «Милан» предложил за Форсберга 18 миллионов, «РБ Лейпциг» хочет 30

    «Милан» заинтересован в приобретении лидера «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга. Сообщается, что «россонери» уже сделали предложение в размере 18 миллионов евро. Немецкий клуб при этом хочет получить за хавбека как минимум 30 миллионов. Кроме того, ранее руководство «быков» заявило, что не намерено расставаться со своим ключевым игроком нынешним летом.

    В минувшем розыгрыше Бундеслиги 25-летний швед провел 30 матчей, записав на свой счет восемь голов и 22 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.

    По информации СМИ, Форсберг, который играет преимущественно слева, но может закрыть и правый фланг, также входит в сферу интересов «Арсенал» и «Баварии».

    Источник: Football Italia

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    10.06.2017 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 июня 2017, 14:52

      Если РБ его не продаст, то и слава богу для Милана , считаю что Форсберг не такой уж и интересный игрок, то что стал лучшим ассистентом бундеслиги это по моему благодаря игры команды , там так устроена игра через Эмиля , вряд ли в том же Милане пойдут на то чтобы строить игру через него.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > hevbn 28 10 июня 2017, 15:37

      лучше играть в лч чем сидеть вне еврокубков

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