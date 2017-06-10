«Милан» предложил за Форсберга 18 миллионов, «РБ Лейпциг» хочет 30

«Милан» заинтересован в приобретении лидера «РБ Лейпциг» Эмиля Форсберга. Сообщается, что «россонери» уже сделали предложение в размере 18 миллионов евро. Немецкий клуб при этом хочет получить за хавбека как минимум 30 миллионов. Кроме того, ранее руководство «быков» заявило, что не намерено расставаться со своим ключевым игроком нынешним летом.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги 25-летний швед провел 30 матчей, записав на свой счет восемь голов и 22 результативные передачи. Его действующий контракт рассчитан до июня 2022 года.

По информации СМИ, Форсберг, который играет преимущественно слева, но может закрыть и правый фланг, также входит в сферу интересов «Арсенал» и «Баварии».