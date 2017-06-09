Месси получит контракт «3+1»

Продолжают появляться подробности будущего контракта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo. Само соглашение может быть подписано уже на будущей неделе. Оно будет рассчитано на три сезона – до 2020 года. В бумагах будет предусмотрена возможность его продления еще на один сезон.

Контракт может быть продлен по желанию самого Месси, хотя обычно условием является количество сыгранных матчей, результативность игрока или другие спортивные параметры.

Стоит отметить, что действующий контракт Месси рассчитан до середины 2018 года.