Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси получит контракт «3+1»

    Продолжают появляться подробности будущего контракта нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo. Само соглашение может быть подписано уже на будущей неделе. Оно будет рассчитано на три сезона – до 2020 года. В бумагах будет предусмотрена возможность его продления еще на один сезон.

    Контракт может быть продлен по желанию самого Месси, хотя обычно условием является количество сыгранных матчей, результативность игрока или другие спортивные параметры.

    Стоит отметить, что действующий контракт Месси рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11