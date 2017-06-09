Будогосский: «Судьям ФНЛ повысят гонорары»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитрам, обслуживающим матчи ФНЛ получат ежемесечную базовую ставку.

«Состоялась встреча с участием генерального директора РФС Александра Алаева, президента ФНЛ Игоря Ефремова, исполнительного директора лиги Ивана Шабанова. Обсуждался актуальный и даже судьбоносный вопрос, который затрагивает арбитров и инспекторов, проводящих соревнования ФНЛ. Речь шла о том, что с нового сезона должна быть внедрена такая же схема оплаты работы судей и инспекторов – так, как она работает на соревнованиях РФПЛ.

Все судьи ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку – на оплату услуг тренеров, специалистов и врачей. Это порядка 10 тысяч рублей. Плюс вводится система бонусов, учитывающая качество работы арбитров – 25 тысяч рублей за матч и 10 тысяч рублей в виде бонуса в случае положительной оценки. Эти шаги не только повторяют схему в РФПЛ, но и способствуют повышению качества судейства и инспектирования. Особо отмечу, что этот разговор и почти готовое решение являются следствием выполнения поручения по усовершенствованию системы и структуры управления судейством, которое дал Виталий Мутко.

Наверное, к началу сезона система будет принята. Опыт РФПЛ говорит о том, что по сравнению с осенней частью сезона весной количество неудовлетворительных оценок снизилось практически в два раза. Хотел бы подчеркнуть позитивную роль лиги и клубов, которые поддержали новую систему. Подчеркну, что есть полное взаимопонимание между лигами, департаментом и судейским комитетом в плане понимания тех тенденций, которые должны способствовать развитию судейства. Например, на Кипре, где мы работали, ФНЛ выделила дополнительную сумму, которой не хватало для проведения сбора арбитров.

С ПФЛ также прорабатывается вопрос о том, чтобы произошли позитивные изменения в плане оплаты труда судей. О повышении зарплаты мы вели разговор с руководителем лиги Андреем Соколовым, – сказал Будогосский.