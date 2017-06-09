Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Судьям ФНЛ повысят гонорары»

    Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитрам, обслуживающим матчи ФНЛ получат ежемесечную базовую ставку.

    «Состоялась встреча с участием генерального директора РФС Александра Алаева, президента ФНЛ Игоря Ефремова, исполнительного директора лиги Ивана Шабанова. Обсуждался актуальный и даже судьбоносный вопрос, который затрагивает арбитров и инспекторов, проводящих соревнования ФНЛ. Речь шла о том, что с нового сезона должна быть внедрена такая же схема оплаты работы судей и инспекторов – так, как она работает на соревнованиях РФПЛ.

    Все судьи ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку – на оплату услуг тренеров, специалистов и врачей. Это порядка 10 тысяч рублей. Плюс вводится система бонусов, учитывающая качество работы арбитров – 25 тысяч рублей за матч и 10 тысяч рублей в виде бонуса в случае положительной оценки. Эти шаги не только повторяют схему в РФПЛ, но и способствуют повышению качества судейства и инспектирования. Особо отмечу, что этот разговор и почти готовое решение являются следствием выполнения поручения по усовершенствованию системы и структуры управления судейством, которое дал Виталий Мутко.

    Наверное, к началу сезона система будет принята. Опыт РФПЛ говорит о том, что по сравнению с осенней частью сезона весной количество неудовлетворительных оценок снизилось практически в два раза. Хотел бы подчеркнуть позитивную роль лиги и клубов, которые поддержали новую систему. Подчеркну, что есть полное взаимопонимание между лигами, департаментом и судейским комитетом в плане понимания тех тенденций, которые должны способствовать развитию судейства. Например, на Кипре, где мы работали, ФНЛ выделила дополнительную сумму, которой не хватало для проведения сбора арбитров.

    С ПФЛ также прорабатывается вопрос о том, чтобы произошли позитивные изменения в плане оплаты труда судей. О повышении зарплаты мы вели разговор с руководителем лиги Андреем Соколовым, – сказал Будогосский.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.06.2017 01:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:42

      Дак правильно . Из ПЛ несколько судей перевели в ФНЛ . А как же они там выживать-то будут ? А то неровен час , еще и закончат с судейством .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 9 июня 2017, 05:52

      Судить за 1000 рублей - это самое достойное наказание для провинившихся судей.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > КЭТиК 9 июня 2017, 08:08

      чтоб они платили еще)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 9 июня 2017, 04:55

      По сравнению с гонорарами в РФПЛ - копейки!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 04:53

      А сколько у нас по стране таких свистунов? Я не только про судей.
      Они свистят - а у нас денег не будет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 9 июня 2017, 04:23

      Итого, в сезон, месячная зарплата судьи может доходить до 150000 рублей, то есть им в принципе уже по барабану, судить ли в РФПЛ или в ФНЛ! Получается, перевод проштрафившегося судьи во вторую лигу фактически уже не наказание...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 9 июня 2017, 04:00

      Началось...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 9 июня 2017, 02:41

      Судьи в ФНЛ и так хорошо зарабатывают в букмекерских конторах.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11