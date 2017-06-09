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Будогосский: «Судьям ФНЛ повысят гонорары»

9 июня 2017, 01:10
8

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что арбитрам, обслуживающим матчи ФНЛ получат ежемесечную базовую ставку.

«Состоялась встреча с участием генерального директора РФС Александра Алаева, президента ФНЛ Игоря Ефремова, исполнительного директора лиги Ивана Шабанова. Обсуждался актуальный и даже судьбоносный вопрос, который затрагивает арбитров и инспекторов, проводящих соревнования ФНЛ. Речь шла о том, что с нового сезона должна быть внедрена такая же схема оплаты работы судей и инспекторов – так, как она работает на соревнованиях РФПЛ.

Все судьи ФНЛ будут иметь некую базовую ежемесячную ставку – на оплату услуг тренеров, специалистов и врачей. Это порядка 10 тысяч рублей. Плюс вводится система бонусов, учитывающая качество работы арбитров – 25 тысяч рублей за матч и 10 тысяч рублей в виде бонуса в случае положительной оценки. Эти шаги не только повторяют схему в РФПЛ, но и способствуют повышению качества судейства и инспектирования. Особо отмечу, что этот разговор и почти готовое решение являются следствием выполнения поручения по усовершенствованию системы и структуры управления судейством, которое дал Виталий Мутко.

Наверное, к началу сезона система будет принята. Опыт РФПЛ говорит о том, что по сравнению с осенней частью сезона весной количество неудовлетворительных оценок снизилось практически в два раза. Хотел бы подчеркнуть позитивную роль лиги и клубов, которые поддержали новую систему. Подчеркну, что есть полное взаимопонимание между лигами, департаментом и судейским комитетом в плане понимания тех тенденций, которые должны способствовать развитию судейства. Например, на Кипре, где мы работали, ФНЛ выделила дополнительную сумму, которой не хватало для проведения сбора арбитров.

С ПФЛ также прорабатывается вопрос о том, чтобы произошли позитивные изменения в плане оплаты труда судей. О повышении зарплаты мы вели разговор с руководителем лиги Андреем Соколовым, – сказал Будогосский.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Мутко Виталий Будогосский Андрей
Комментарии (8)
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TAGANROG 161
1496965290
Судьи в ФНЛ и так хорошо зарабатывают в букмекерских конторах.
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Zenit-84
1496970020
Началось...
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serglider
1496971426
Итого, в сезон, месячная зарплата судьи может доходить до 150000 рублей, то есть им в принципе уже по барабану, судить ли в РФПЛ или в ФНЛ! Получается, перевод проштрафившегося судьи во вторую лигу фактически уже не наказание...
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Дядя Серёжа
1496973208
А сколько у нас по стране таких свистунов? Я не только про судей. Они свистят - а у нас денег не будет.
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Томь вперёд
1496973330
По сравнению с гонорарами в РФПЛ - копейки!
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КЭТиК
1496976763
Судить за 1000 рублей - это самое достойное наказание для провинившихся судей.
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dok66
1496990548
Дак правильно . Из ПЛ несколько судей перевели в ФНЛ . А как же они там выживать-то будут ? А то неровен час , еще и закончат с судейством .
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