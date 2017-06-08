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    Месси: «Роналду один из лучших в мире. Это происходит год за годом»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова форварда «Реала» Криштиану Роналду, назвавшего его блестящим футболистом.

    «Лично я всегда говорил о нем так же. Да и он обо мне тоже. Наше соперничество раздувает пресса.

    Каждый старается быть лучшим в своем деле. В разговоре с ним я не придаю этому большого значения.

    Криштиану Роналду является отличным футболистом, у него много хороших качеств. Это происходит год за годом. Он является одним из лучших в мире», – приводит слова Месси ESPN.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 11:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 8 июня 2017, 23:24

      Конкуренция и лидерский характер делает их всё лучше и лучше на поле..

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 8 июня 2017, 19:51

      Какой привет такой ответ.браво Месси.Сохраните тёплое отношения друг друга

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 8 июня 2017, 18:25

      Браво Лионель, браво! Достойный ответ, достойного игрока!!!

      2
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 июня 2017, 17:22

      Хорошо ответил, достойный ответ!

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 8 июня 2017, 17:18

      вот так и должны делать. друг друга уважать. потому что вы великие спортсмены и с одной поколении

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 8 июня 2017, 15:37

      Великие игроки

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 8 июня 2017, 14:49

      то что их сравнивают и раздувает это правда но конечно они стараются быть лучще но не так ведут соперничество как СМИ и болельщики

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 14:46

      Красава Лео,хорошо ответил.В опу журналюг.Из мухи слона делают.

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 8 июня 2017, 14:43

      Месси такой великий игрок, что именно он решает, кто один из лучших игроков мира)) респект!

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      Рейтинг: +133

      абжора > Roman Armeec 8 июня 2017, 14:48

      Ахах.Рассмешил,++

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 8 июня 2017, 12:33

      Если бы сыграть им за один клуб?!)) Один справа, другой - слева...Вот это была бы красота!!!

      5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > Alex3920486 8 июня 2017, 12:57

      Тоже на ум приходило). Жаль только случится это может только в MLS или Китае, лет так через несколько..

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      Рейтинг: +1426

      VSt > Alex3920486 8 июня 2017, 13:45

      В Барсе уже экспериментируют, ставя в линию лучших нападающих мира. Пока большого эффекта это на дало. Видимо недостаточно суперзвезд собрать в одной команде. Ещё и тренер должен эти звезды зажечь. В Барсе от сияния "звёзд" глаза слепит, но суперигра пока не очень получается

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser > VSt 8 июня 2017, 14:27

      Просто - не надо покупать в среднюю линию всякое говно с ногами по 30-40 млн.
      А то - нападение стоит пол-ярда, а мяч доставить до него - некому.
      И опять получается - ваши нашим х**ми машут...

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Protosser 8 июня 2017, 16:40

      После обновления контракта почти ярд)

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      Рейтинг: -186

      Protosser > Tyler_Stark 9 июня 2017, 15:51

      Ну я про реальную стоимость говорил)

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