Месси: «Роналду один из лучших в мире. Это происходит год за годом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси ответил на слова форварда «Реала» Криштиану Роналду, назвавшего его блестящим футболистом.

«Лично я всегда говорил о нем так же. Да и он обо мне тоже. Наше соперничество раздувает пресса.

Каждый старается быть лучшим в своем деле. В разговоре с ним я не придаю этому большого значения.

Криштиану Роналду является отличным футболистом, у него много хороших качеств. Это происходит год за годом. Он является одним из лучших в мире», – приводит слова Месси ESPN.