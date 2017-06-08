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    «Барселона» заработала на сотрудничестве с Qatar Sports Investment 171 миллион

    Стали известны результаты финансового сотрудничества «Барселоны» с фондом Qatar Sports Investment, который был титульным спонсором клуба с декабря 2010 по июнь 2016 года. Информация появилась на фоне разгорающегося скандала относительно отсутствия прозрачности такой сделки. «Барселона» получила от своего спонсора за период сотрудничества 171 миллион евро.

    Данные цифры подтверждаются аудитами, ежегодно проводимыми известной компанией Deloitte, а также копиями контракта. Кроме того, все квитанции о расходах были вовремя переданы в органы юстиции.

    В руководстве каталонского клуба делают особый акцент на том, что в сделке не принимали участия компании-посредники. В связи с обнародованной информацией клуб заявил о готовности право подать в суд за распространение недостоверной информации.

    Источник: ФК «Барселона»

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    08.06.2017 08:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 11:20

      Опять наверное выяснились некие подробности деятельности бывшего президента Барсы Росселя

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