«Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы избежать его перехода в «Манчестер Юнайтед»

«Милан» готов продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в «Реал», чтобы не допустить его трансфера в «Манчестер Юнайтед». На переходе 18-летнего игрока в стан манкунианцев настаивает его агент Мино Райола, представляющий также интересы двух игроков «красных дьяволов» – хавбека Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

Вопреки планам Райолы, «россонери» вступили в переговоры с мадридцами. Контракт стража ворот с «Миланом», истекающий в июне 2018 года, до сих пор не продлен. Сообщается, что агент футболиста попросил у руководства клуба побольше времени, чтобы узнать, действительно ли сливочные заинтересованы в Доннарумме.

В минувшем сезоне вратарь провел 41 встречу (12 – на ноль), пропустив 49 голов.