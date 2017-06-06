Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» готов продать Доннарумму в «Реал», чтобы избежать его перехода в «Манчестер Юнайтед»

    «Милан» готов продать голкипера Джанлуиджи Доннарумму в «Реал», чтобы не допустить его трансфера в «Манчестер Юнайтед». На переходе 18-летнего игрока в стан манкунианцев настаивает его агент Мино Райола, представляющий также интересы двух игроков «красных дьяволов» – хавбека Поля Погба и Златана Ибрагимовича.

    Вопреки планам Райолы, «россонери» вступили в переговоры с мадридцами. Контракт стража ворот с «Миланом», истекающий в июне 2018 года, до сих пор не продлен. Сообщается, что агент футболиста попросил у руководства клуба побольше времени, чтобы узнать, действительно ли сливочные заинтересованы в Доннарумме.

    В минувшем сезоне вратарь провел 41 встречу (12 – на ноль), пропустив 49 голов.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.06.2017 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 6 июня 2017, 20:42

      Непонятная принципиальность. Конечно здорово, если он в Реале раскроется и станет сильнейшим кипером. А что плохого в МЮ? =) Или они его вредничают?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Hala Madrid 6 июня 2017, 22:53

      Видимо конфликт с агентом, Райола и правда прифигел, такие расценки ставит на 18-ти летнего парня, а в МЮ он видимо суёт ради своей выгоды, Ибра, Погба уже там, если ещё и Джиджи туда, ему ваще халява, можно в Манчестере дом покупать, а не мататься по странам к своим клиентам......

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > ПаХан638 7 июня 2017, 16:56

      Наверно не дом а кусок города ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > anri1703 9 июня 2017, 18:52

      Та да=)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11