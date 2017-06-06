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    «Милан» ждет ответа от Доннаруммы до 16 июня

    Руководство «Милана» намерено получить ответ от голкипера Джанлуиджи Доннаруммы по вопросу о продлении контракта до 16 июня. Именно в этот день он в составе сборной Италии отправится на молодежный чемпионат Европы.

    Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Подписанию нового соглашения мешает агент игрока Мино Райола, который каждый раз выдвигает новые требования – о гарантиях участия клуба в Лиге чемпионов, о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

    В связи с этим руководство россонери определило крайнюю дату, до которой Доннарумма должен определиться со своими планами.

    Источник: Football Italia

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    06.06.2017 11:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 6 июня 2017, 16:08

      А что будет 16 июня , да ничего ! Вот после МЧЕ и станет понятна его реальная цена . Именно этого и добивался Райола .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +548

      El_Chori 6 июня 2017, 13:03

      Негоже так с родным клублм поступать, требования всякие выдвигать. Раз с Райолой связался, чувствую уйдет он. В Ювентус и станет тем, в чью честь назвали)

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 6 июня 2017, 12:54

      Да стать их надо...условия ещё ставят...и валить в Реал

      -1
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