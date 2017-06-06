«Милан» ждет ответа от Доннаруммы до 16 июня

Руководство «Милана» намерено получить ответ от голкипера Джанлуиджи Доннаруммы по вопросу о продлении контракта до 16 июня. Именно в этот день он в составе сборной Италии отправится на молодежный чемпионат Европы.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2018 года. Подписанию нового соглашения мешает агент игрока Мино Райола, который каждый раз выдвигает новые требования – о гарантиях участия клуба в Лиге чемпионов, о сумме отступных в размере 100 миллионов евро.

В связи с этим руководство россонери определило крайнюю дату, до которой Доннарумма должен определиться со своими планами.