«Реал» – первая команда в истории, которая забила 500 голов в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.

Отметим, что для мадридского клуба данный гол стал 500-м в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, сливочные стали первой командой в истории турнира, которой удалось достичь подобной отметки.

За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».