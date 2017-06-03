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    «Реал» – первая команда в истории, которая забила 500 голов в Лиге чемпионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.

    Отметим, что для мадридского клуба данный гол стал 500-м в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, сливочные стали первой командой в истории турнира, которой удалось достичь подобной отметки.

    За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Opta

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    03.06.2017 22:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 июня 2017, 00:37

      Рекорд за рекордом Рон бьёт, уж казалось бы что там бить, но нет, что-то всё-таки находится) Просто величайший игрок!

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