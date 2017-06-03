«Реал» – первая команда в истории, которая забила 500 голов в Лиге чемпионов

Рекорд за рекордом Рон бьёт, уж казалось бы что там бить, но нет, что-то всё-таки находится) Просто величайший игрок!
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметился забитым мячом в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса». Португальский форвард поразил ворота соперника на 20-й минуте, открыв счет во встрече.
Отметим, что для мадридского клуба данный гол стал 500-м в рамках Лиги чемпионов. Таким образом, сливочные стали первой командой в истории турнира, которой удалось достичь подобной отметки.
За событиями встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».
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— Def Pen Sports (@DefPenSports) 3 июня 2017 г.