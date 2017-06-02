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  • Вице-президент РФС: «Слуцкий вряд ли захочет возвращаться в Россию»

Вице-президент РФС: «Слуцкий вряд ли захочет возвращаться в Россию»

2 июня 2017, 09:41
16

Вице-президент РФС, президент московской федерации футбола, председатель комитета массового футбола Сергей Анохин считает, что «Зенит» сделал правильный выбор, пригласив на должность главного тренера Роберто Манчини. Кроме того, он уверен, что Леонид Слуцкий вряд ли вернется к работе с российскими клубами.

«Такие варяги, как Манчини нужны России. Это самый топовый уровень тренерского цеха. Уверен, что с итальянцем «Зенит» заиграет совсем по-другому. С ним вырастут и российские игроки, которые будут в составе «Зенита».

Уверен, что российские тренеры, конкурируя с Манчини, будут и дальше показывать себя. Конечно, всем отечественным специалистам надо развиваться.

Слуцкий? Думаю, вряд ли он захочет уже возвращаться в Россию. Уверен, он возглавит одну из команд Англии. Может быть не из АПЛ, но до уровня этой лиги обязательно дорастет. Но я, как патриот, хотел бы, чтобы он тренировал в России», – заявил Анохин.

Напомним, что сейчас Леонид Слуцкий находится в процессе получения рабочей визы в Англии.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Слуцкий Леонид Манчини Роберто
Комментарии (16)
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bolela_16
1496388809
видно крепко достали мужика...
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adekvat
1496389090
Тоже мне звезда.
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paracetamol
1496389121
Альбион - известное прибежище ворья.
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Alan_15
1496391865
И Слава Богу !
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Опорник84
1496392615
Он еще тренировать в Англии не стал, а уже не собирается возвращаться!
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Жентус
1496402385
Слуцкий даже ЦСКА то не нужен. Пришел к ним Гончаренко, что поменялось? Ничего, даже лучше стали играть. Делаем выводы.
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vladimir-7
1496402548
Слуцкий всё правильно делает, а остальные ему теперь завидует и когда проявит себя в Англии, то они вообще повесятся на столбах.
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polt
1496413569
А кто такой Слуцкий и кому он нужен в России?
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tank219
1496414518
Слуцкий разве похож на идиота, чтобы возвращаться к благодарным болельщикам ЦСКА, слепым судьям, независимым СМИ. Проще еще за пару месяцев выучить немецкий, там тоже много команд
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APchelov
1496416628
Лично я не заметил отсутствия Лёни. С новым тренером ЦСКА тот же. А присутствие Гончаренко добавляет команде симпатий.
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