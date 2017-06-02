Вице-президент РФС: «Слуцкий вряд ли захочет возвращаться в Россию»

Вице-президент РФС, президент московской федерации футбола, председатель комитета массового футбола Сергей Анохин считает, что «Зенит» сделал правильный выбор, пригласив на должность главного тренера Роберто Манчини. Кроме того, он уверен, что Леонид Слуцкий вряд ли вернется к работе с российскими клубами.

«Такие варяги, как Манчини нужны России. Это самый топовый уровень тренерского цеха. Уверен, что с итальянцем «Зенит» заиграет совсем по-другому. С ним вырастут и российские игроки, которые будут в составе «Зенита».

Уверен, что российские тренеры, конкурируя с Манчини, будут и дальше показывать себя. Конечно, всем отечественным специалистам надо развиваться.

Слуцкий? Думаю, вряд ли он захочет уже возвращаться в Россию. Уверен, он возглавит одну из команд Англии. Может быть не из АПЛ, но до уровня этой лиги обязательно дорастет. Но я, как патриот, хотел бы, чтобы он тренировал в России», – заявил Анохин.

Напомним, что сейчас Леонид Слуцкий находится в процессе получения рабочей визы в Англии.