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    Вице-президент РФС: «Слуцкий вряд ли захочет возвращаться в Россию»

    Вице-президент РФС, президент московской федерации футбола, председатель комитета массового футбола Сергей Анохин считает, что «Зенит» сделал правильный выбор, пригласив на должность главного тренера Роберто Манчини. Кроме того, он уверен, что Леонид Слуцкий вряд ли вернется к работе с российскими клубами.

    «Такие варяги, как Манчини нужны России. Это самый топовый уровень тренерского цеха. Уверен, что с итальянцем «Зенит» заиграет совсем по-другому. С ним вырастут и российские игроки, которые будут в составе «Зенита».

    Уверен, что российские тренеры, конкурируя с Манчини, будут и дальше показывать себя. Конечно, всем отечественным специалистам надо развиваться.

    Слуцкий? Думаю, вряд ли он захочет уже возвращаться в Россию. Уверен, он возглавит одну из команд Англии. Может быть не из АПЛ, но до уровня этой лиги обязательно дорастет. Но я, как патриот, хотел бы, чтобы он тренировал в России», – заявил Анохин.

    Напомним, что сейчас Леонид Слуцкий находится в процессе получения рабочей визы в Англии.

    Источник: Спорт FM

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    02.06.2017 09:41
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 6 июня 2017, 07:13

      Отстаньте Вы уже от Слуцкого!!!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 5 июня 2017, 09:42

      Помним уже топового итальянца одного... Всей Русью искали как оброк ему отдать за "работу" по развалу сборной... Но грабельки в России платиновые, никогда не сломаются от того что наступают раз за разом...

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июня 2017, 22:35

      Ну, а я, как патриот, надеюсь, что Слуцкий никогда не вернётся в Россию работать! Если только школьным учителем физкультуры в Волгоград. И у него хватит хотя бы на это квалификации.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 июня 2017, 18:17

      Лично я не заметил отсутствия Лёни. С новым тренером ЦСКА тот же. А присутствие Гончаренко добавляет команде симпатий.

      1
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      Рейтинг: +563

      tank219 2 июня 2017, 17:41

      Слуцкий разве похож на идиота, чтобы возвращаться к благодарным болельщикам ЦСКА, слепым судьям, независимым СМИ. Проще еще за пару месяцев выучить немецкий, там тоже много команд

      1
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      Рейтинг: +4934

      polt 2 июня 2017, 17:26

      А кто такой Слуцкий и кому он нужен в России?

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 2 июня 2017, 16:11

      Я не думаю что чемпиошип лучше нашей премьер лиги,если только дла продолжения карьеры в АПЛ ели все удачно сложится.

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 2 июня 2017, 14:30

      Возьмут его помощником в какой - нибудь клуб четвертого дивизиона...)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 июня 2017, 14:22

      Слуцкий всё правильно делает, а остальные ему теперь завидует и когда проявит
      себя в Англии, то они вообще повесятся на столбах.

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      Рейтинг: +549

      Жентус 2 июня 2017, 14:19

      Слуцкий даже ЦСКА то не нужен. Пришел к ним Гончаренко, что поменялось? Ничего, даже лучше стали играть. Делаем выводы.

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