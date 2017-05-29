Мутко пообещал делать тестовые события на каждом новом стадионе в России

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о том, как будут готовиться новые стадионы к запуску в эксплуатацию. По его словам, у сборной России нет возможности провести игры на каждом из них.

«Физически нереально сыграть до чемпионата мира на всех стадионах, такого количества игр не будет – всего четыре. Будем стараться делать тестовые события на каждом стадионе», – сказал Мутко.

Игры чемпионата-мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. К концу нынешнего года должны быть сданы стадионы в семи городах – Волгограде, Самаре, Саранске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде и Екатеринбурге. Стадион «Лужники» в Москве находится на завершающей стадии реконструкции.